Il Collegio 7, Victoria Lazzari è stata espulsa

1 Victoria espulsa da Il Collegio 7

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dalla partenza de Il Collegio 7, tuttavia sembrerebbe che gli allievi della nuova edizione siano già entrati nel vivo del programma. I concorrenti infatti si stanno mettendo a dura prova con questa nuova esperienza, cercando di rispettare a pieno le dure e severe regole della trasmissione. Ciò nonostante non tutti hanno preso con serietà la trasmissione, al punto che nella puntata andata in onda ieri sera c’è stata la prima espulsione della stagione. A essere stata cacciata dal programma è stata Victoria Lazzari, che aveva fatto il suo ingresso nel corso della seconda puntata. La collegiale ha ricevuto la punizione dopo aver insultato il professore Andrea Zilli, che si occupa delle Discipline Tecnico-Pratiche nella sezione B. Ad annunciare la notizia è stato proprio il Preside, che entrato in aula interrompendo una lezione ha comunicato il provvedimento disciplinare commentando così il comportamento di Victoria:

“Io giudico il suo comportamento assolutamente inaccettabile”.

Ma come ha reagito Victoria Lazzari dopo l’espulsione da Il Collegio 7? L’allieva in un confessionale ha affermato di non ritenere giusto il provvedimento disciplinare preso nei suoi confronti. Queste le sue dichiarazioni:

“Giuro, non me lo aspettavo. Non è per niente giusto perché non ho fatto così tanto, oddio forse sì, però questo prof l’ho sempre detto è un po’ pazzo, mi ha preso male”.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate, alcuni giorni fa a intervenire è stata la professoressa Maria Rosa Petolicchio, che ha svelato perché non fa parte del cast de Il Collegio 7. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.