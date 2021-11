1 Espulso Simone Casadei

Ieri sera (eccezionalmente su RaiPlay e non su Rai 2 a causa degli ATP Finals) è andata in onda la quarta puntata de Il Collegio. Dopo l’espulsione di Davide Maroni e il ritiro di Gaia Cascino durante lo scorso appuntamento, anche stavolta non sono mancati i colpi di scena e un altro collegiale è stato costretto a lasciare il docu-reality. Parliamo di Simone Casadei, sotto osservazione dei docenti già da qualche settimana.

Ancora una volta il ragazzo ha avuto un comportamento poco rispettoso nei confronti degli insegnanti. In che modo? Prima boicottando la lezione della supplente di matematica, poi rubando la borsa all’insegnante mentre altri allievi scappavano dalla classe. Tale atteggiamento ha fatto molto arrabbiare il Preside de Il Collegio, Paolo Bosisio che in aula magna ha convocato l’intera classica, sottolineando come sia stato superato ogni limite.

Prima di prendere una decisione definitiva su Simone Casadei, il direttore ha dato una punizione ai complici del ragazzo. Per Rebecca, Valentina, Vincenzo, Raffaele e Matilde è arrivato un provvedimento disciplinare salato: ha dato loro come voto 0, difficilissimo da recuperare tra verifiche scritte e interrogazioni. A seguire, il rettore ha mandato tutta la classe a seguire le lezioni, ma ha voluto parlare in disparte con Simone:

“Ovviamente è palese che lei non vuole farsi aiutare. E altrettanto ovviamente è palese che lei è espulso da Il Collegio. Se ne vada…”. Con la testa bassa e la coda tra le gambe Simone Casadei si è allontanato dall’Istituto, non prima però di dire la sua. L’alunno ha sbottato contro il Preside: “Sei un pelato, sei”, ha detto dandogli le spalle.

I compagni de Il Collegio non l’hanno presa affatto bene e alcuni di loro si sono lasciati andare alle lacrime, come Giovanni D’Ambrosio Junior. Più piccata invece Maria Sofia. Secondo lei Simone ha perso l’occasione per dimostrare chi è, lasciando la scuola in un ‘modo indecente’, ha sentenziato. E voi che ne pensate?

