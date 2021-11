Chi è Simone Casadei de Il Collegio 6? Età e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Simone Casadei, studente de Il Collegio 6. Età, vita privata, fidanzata e Instagram.

Chi è Simone Casadei

Nome e Cognome: Simone Casadei

Data di nascita: È del 2005

Luogo di Nascita: Coriano (RN)

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @simonecaasadeii

Simone Casadei età e biografia

Chi è Simone Casadei, nuovo studente de Il Collegio 6? Il concorrente nasce a Coriano, in provincia di Rimini, nel 2005. Non abbiamo una data precisa. La sua età, di conseguenza, è di 16 anni. Non conosciamo il suo peso e la sua altezza.

Nel video presentazione in occasione dell’inizio del reality di Rai 2 si è presentato in questo modo: “La mia vita è fatta di moto, famiglia e fare casino con gli amici. Chi ha tempo per la scuola?“.

A proposito del suo percorso di studi, inoltre. ha detto di essere stato bocciato: “Un po’ per le assenza, ho preso tre sospensioni, nove note… Perché non me ne frega niente“. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata…

Vita privata: Simone de Il Collegio ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Simone Casadei, lo studente de Il Collegio 6, a proposito della sfera sentimentale? Al momento non sembra avere una fidanzata. Ha parlato, però, di quanto gli piace fare colpo sulle ragazze:

Quando vado in moto ci sono le ragazzine che mi guardano. Dà sempre una bella soddisfazione. Le ragazze le scelgo. Come quando vai a prendere le ciliegie dall’albero. Faccio innamorare le ragazze.

Vedremo se Simone Casadei farà colpo su qualche ragazza all’interno de Il Collegio. Ma passiamo subito a dove poterlo seguire sui social…

Dove seguire Simone Casadei: Instagram e social

Simone Casadei, prossimo alunno de Il Collegio 6, non ha un account Twitter. Ha, però, una pagina Facebook che ha aggiornato per l’ultima volta nell’ottobre del 2021.

Molto più attivo, però, lo troviamo su Instagram con più di 11 mila follower. Qui vediamo alcune sue fotografie. Da queste sappiamo che fuma e che gioca a calcio. Su Tik Tok, invece, ha un seguito di oltre 3mila persone.

Ecco, quindi, cos’ha detto di sé e de Il Collegio Simone…

Simone Casadei a Il Collegio 6

Quando inizia Il Collegio 6? Simone Casadei comincia, perciò, la sua avventura a Il Collegio a partire dal 26 ottobre 2021. Come sappiamo questa edizione verrà ambientata nel 1977 e la location sarà di nuovo il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. La madre ha raccontato che il figlio assomiglia molto lei:

Da ragazzina ne ho combinate parecchie. Rompevo il computer della scuola così non potevamo studiare; con delle forbici tagliavo le maniche ai prof… Come lui, ribelle.

Circa l’avventura a Il Collegio, infine, Simone Casadei dice: “Io entro a Il Collegio, come va a finire lo vedremo“. Ecco, ora, gli altri alunni del reality…

Gli alunni de Il Collegio 6

Andiamo, adesso, a scoprire quali altri ragazzi e ragazze faranno compagnia a Simone Casadei nel corso dell’edizione 6 de Il Collegio:

Per quanto riguarda i professori de Il Collegio 6, invece, dovrebbero tornare tutti i volti che ormai il pubblico ama. Fatta eccezione per David Wayne Callahan (Inglese) e Patrizio Cigliano (Recitazione). Come sorveglianti, infine, rivedremo Lucia Gravante.

Il percorso di Simone Casadei a Il Collegio 6

Che giorno va in onda Il Collegio 6? Il percorso di Simone Casadei a Il Collegio, perciò, inizia il 26 ottobre 2021. Aspettiamo, quindi, di vedere come se la caverà il giovane studente. Presto scopriremo se sarà indisciplinato oppure seguirà le regole.

Prima puntata: Arrivato a Il Collegio Simone ha affrontato l’esame di ammissione. Il percorso nel programma però sarà compromesso dal suo comportamento. Rischierà l’espulsione? (IN AGGIORNAMENTO)

