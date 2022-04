1 Il cachet dei concorrenti de Il Collegio

Sono ormai anni che Il Collegio è uno dei reality più amati e seguiti dal pubblico. Come sappiamo all’interno del programma vediamo una serie di ragazzi adolescenti tra i 13 e i 17 anni che studiano per due mesi all’interno di un collegio al fine di conseguire il diploma di licenza media. Ogni edizione tuttavia è ambientata in un’epoca diversa, e i ragazzi dunque dovranno adattarsi non solo alle rigide norme della scuola, ma anche alle condizioni del tempo in cui sono costretti a vivere. I concorrenti al loro arrivo devono consegnare i telefoni e tutti gli oggetti personali che non sono consentiti all’interno del collegio. Chiunque dovesse violare le regole verrà punito con l’espulsione. Per di più al termine del programma i ragazzi dovranno sostenere un esame, che si divide in una prova scritta e in una prova orale.

Non tutti sanno però che i concorrenti che decidono di partecipare a Il Collegio vengono anche pagati. Nel corso degli anni dunque in molti si sono chiesti quanto guadagnano i collegiali e adesso a rispondere è un’ex volto del programma. Parliamo di Giulia Scarano, che ha preso parte alla quinta edizione del reality. Queste le sue dichiarazioni, che tolgono così ogni dubbio sulla questione:

“Sfatiamo questo mito… 50 euro a settimana. Io sono stata 34 giorni (tutto il programma) e ho preso 230 euro”.

Nonostante la somma che percepiscono i concorrenti de Il Collegio non si altissima di certo i ragazzi possono contare sulla popolarità che giunge dopo la partecipazione al programma. Nel mentre tra pochi mesi inizieranno la registrazioni della nuova edizione, che andrà in onda come sempre su Rai 2 in autunno. In attesa di scoprire cosa accadrà, non molto tempo fa il professor Andrea Maggi, docente di italiano ed educazione civica all’interno del programma, ha svelato chi è il suo collegiale preferito. Andiamo a rivedere le sue parole.