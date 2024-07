Roberta Zacchero è stata di certo una delle protagoniste della quarta edizione de Il Collegio. Di recente tuttavia l’ex volto del docu reality è stata criticata per via del suo cambiamento estetico e così in queste ore ha deciso di intervenire per la prima volta.

La replica di Roberta Zacchero

Sono ormai trascorsi diversi anni da quando Roberta Zacchero ha partecipato alla quarta edizione de Il Collegio, diventando in breve una delle protagoniste del docu reality. Con il passare del tempo l’ex volto del programma Rai è riuscita a conquistarsi l’affetto del pubblico e a oggi si è lasciata quel bellissimo capito della sua vita alle spalle. Crescendo così naturalmente Roberta ha subito un importante cambiamento estetico, che tuttavia ha lasciato perplessi i più. La Zacchero si è infatti mostrata con un nuovo colore di capelli e con numerosi tatuaggi su tutto il corpo. A quel punto sono arrivate le critiche di alcuni leoni da tastiera.

In queste ore dunque Roberta ha deciso di intervenire sui social e per la prima volta ha replicato con grande maturità ai commenti degli utenti, facendo notare come sia normale, con l’avanzare dell’età, un cambiamento. In merito l’ex collegiale ha affermato: “Quando ho fatto Il Collegio avevo 16 anni, ora ne ho 21. Spesso siete sconvolti dal fatto che io sia cresciuta, che non sia più bionda e che sia piena di tatuaggi. Ragazzi, la gente cresce e cambia. Non posso avere 16 anni per sempre. Siete legati a un’idea di me che non mi appartiene più”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo discorso Roberta Zacchero ha aggiunto: “Sono cambiate tante cose. Vivo da sola con un gatto da due anni. Mi sono fatta anche il filler alle labbra, non ve l’ho mai nascosto, sono sempre stata pro alla chirurgia estetica. Ma non è che sono impazzita o non capisco più niente. […] Siete contrari e non vi piace lo stile che ho adesso? Pazienza, non posso rimanere la 16enne che avete conosciuto”.

Le parole di Roberta naturalmente hanno trovato il consenso della stragrande maggioranza del web e si spera dunque che le critiche delle malelingue possano trovare una fine.