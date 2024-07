Oggi sui social Paola Perego ha pubblicato la prima foto di lei in compagnia del marito Lucio Presta dopo l’incidente che ha avuto col trattore. L’agente TV ha infatti rischiato la vita rimanendo schiacciato dal trattore e adesso si sta riprendendo piano piano. La conduttrice ha lasciato un messaggio di sostegno e tanti fan hanno commentato dimostrando il loro supporto alla coppia.

La foto e il messaggio di Paolo Perego al marito Lucio Presta dopo l’incidente

Alcune settimane fa Lucio Presta, noto agente TV, è stato vittima di un terribile incidente col trattore. Si è infatti ribaltato col mezzo mentre lo stava guidando nel terreno di sua proprietà. Così si è ritrovato addosso ben 450 chili e solo per un miracolo si è salvato. Ma comunque i danni sono stati seri.

LEGGI ANCHE: Un’altra conduttrice (e il suo amato programma) potrebbero lasciare presto la Rai

Si è fratturato le costole, si è ritrovata una spalla messa malaccio, ma per pura fortuna niente di più perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi vitali dall’impatto con il mezzo agricolo. È stato immediatamente ricoverato e verso la fine di giugno è stato detto che era invia di guarigione.

Vicino a lui c’è la moglie Paola Perego che non lo ha lasciato un secondo. Infatti la conduttrice oltre a non prendere parte alla festa pre-matrimoniale di Simona Ventura e Giovanni Terzi, non parteciperà nemmeno al loro matrimonio che si celebrerà il 6 luglio.

Proprio oggi Paola Perego ha condiviso sui social una foto col marito Lucio Presta e ha semplicemente scritto: “Step by step. Forza ragazzo”. Un messaggio semplice che ovviamente dà molta forza e rappresenza il grande amore che li lega.

LEGGI ANCHE: Nozze a sorpresa per Guendalina Tavassi che si è sposata su una spiaggia delle Maldive

Tanti sono stati i commenti sotto al post fati di sostegno e di auguri di pronta guarigione.