1 Un’alunna dell’ultima edizione de Il Collegio ha fatto coming

L’ultima edizione de Il Collegio è stata davvero molto seguita e i protagonisti che ne hanno fatto parte sono diventati delle vere e proprie star sui social. Ognuno di loro infatti conta un numero davvero importante di follower. Se qualche tempo fa Mariana Aresta e Roberta Zacchero (che si ipotizza sia fidanzata) hanno dichiarato di essere la prima lesbica e la seconda bisessuale, pochi giorni, a ruota, a fare coming out è stato anche Youssef Komeiha. Ma non è finita qui. Anche un’altra alunna in questi giorni ha voluto rivelare il suo orientamento sessuale e lanciare un forte segnale al proprio pubblico.

Facciamo riferimento stavolta a Vilma D’Addario, in passato vittima di insulti. A Il Collegio si è distinta per un modo di porsi molto pacato ed educato, ma la ricorderemo bene anche per una sfuriata contro un ex compagno d’avventura. Uno di essi, infatti, aveva fatto alcune dichiarazioni sessiste, che all’epoca dei fatti avevano mandato su tutte le furie la giovane:

“E’ accettabile un’uscita del genere da una persona di 17 anni? Cioè questo fra un po’ può andare a votare! Io non ce la faccio. Io mi uccido. Ciao. Non ha la minima idea di cosa sia il femminismo! Questi dicono che il femminismo è una donna che è superiore ad un uomo. Loro non hanno la minima idea di che significhi parità nel vero senso della parola. Uomini? Donne? Queste sono regole che ci vengono dettate dalla società fin da quando nasciamo”.

Questo il pensiero di Vilma D’Addario de Il Collegio in quella circostanza.

Ora la stessa sui social ha deciso di fare coming out. Andando a sbirciare nel suo profilo, infatti, non abbiamo notato solo la bandiera arcobaleno in descrizione, ma anche a supporto della comunità LGBT+ e pansessuale. Un bel modo dunque per spronare altri giovani a non nascondersi e manifestare con fierezza il proprio orientamento sessuale.

