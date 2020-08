1 Il Collegio: dopo la storia con George Ciupilan, Roberta Zacchero ha una fidanzata? Ecco chi dovrebbe essere secondo il gossip. (FOTO)

Protagonista indiscussa de Il Collegio, Roberta Zacchero nel recente passato ha attirato l’attenzione a causa della sua vita sentimentale. L’ex collegiale dopo essersi fidanzata con George Ciupilan, provocando la reazione di Maggy Gioia e del web, ora è tornata single, ma potrebbero esserci importanti novità.

Pare infatti che Roberta abbia una nuova fidanzata al suo fianco. E sì, perché la Zacchero non ha mai raccontato di essere bisessuale, sebbene abbiamo mostrato spesso una mentalità molto aperta. Concetto che ci ha tenuto a precisare poco tempo fa nel corso di una live, poco prima di apprestarsi a giocare all’ormai famosissimo ‘Bombi o Passi’. Questa la premessa fatta da Roberta Zacchero:

“Sono bisessuale. quindi rispondo sia per i ragazzi che per le ragazze. Ho una mentalità molto aperta”

Questa è stata la primissima volta che Roberta Zacchero ha parlato apertamente del suo orientamento sessuale, senza troppi problemi. La stessa ha voluto anche supportare i fan che le hanno chiesto supporto sull’argomento e si è mostrata un bell’esempio per ognuno di loro, incoraggiandoli così a non aver paura di mostrare la loro natura.

Adesso invece è giunta la notizia di una particolare vicinanza con Carlotta Pinto. Tra loro è nata una bellissima e profonda amicizia, che entrambe hanno spesso immortalato sul web. Un meraviglioso legame che però potrebbe essere qualcosa di più, dato che pare le due siano state immortalate a scambiarsi un bacio durante un Pride. La foto è stata diffusa dalla pagina Gossip.Page.TikTok…

Il gossip ormai è esploso sul web e in tanti si chiedono dunque cosa ci sia di vero a tal proposito. Non è chiaro quindi se Roberta Zacchero abbia trovato o meno in Carlotta Pinto la sua fidanzata, ma il rumor sulle due non si ferma. Spunterà fuori la verità? Lei di recente ha dichiarato di non essere fidanzata e non credere ai pettegolezzi, ma chissà.

