Il Premio Oscar Forest Whitaker diventa ‘padrino’ a Roma

Spettacolo

Redazione | 10 Ottobre 2023

Forest Whitaker, Oscar per L’ultimo re di Scozia, a Roma per fare da padrino al figlio neonato di una giovane coppia di amici

Forest Whitaker, attore premio Oscar per L’ultimo Re di Scozia, vincitore di due Palme d’Oro a Cannes, Golden Globe e Emmy Award e star della serie televisiva Godfather of Harlem nonché dei film Star Wars, Black Panther, The Butler e di almeno altri 130 film di successo, è “Godfather” sullo schermo ma anche nella realtà.

È stato lui infatti il padrino del neonato figlio dell’attrice Eleonora Pieroni e di Domenico Vacca, battezzato nei giorni scorsi in Vaticano. Con i genitori e gli invitati, Wjitaker ha condiviso un momento molto speciale nel Battistero della Basilica di San Pietro a Roma.

Una grande amicizia

Ma che cosa ha portato a Roma il Premio Oscar? Il fatto è che Domenico Vacca e Forest Whitaker sono amici dal 2008, quando Vacca curò il look di Whitaker e dell’ex moglie prima ai Golden Globes e poi agli Oscars.

Per il suo soggiorno romano Forest Whitaker ha scelto l’emblema della Dolce Vita, il Baglioni Hotel Regina di Via Veneto, magnifico palazzo e trionfo del liberty italiano, da sempre meta del jet set internazionale.

“È un grande onore avere il nostro amico Forest a Roma come padrino di nostro figlio Michele York”, dichiara Eleonora. “Così manteniamo il filo che ancora mi lega nei ricordi agli States, dove ho vissuto per dieci anni, insieme a quello dell’Italia, dove sono nata e dove ora vivo sei mesi all’anno”.

L’attrice ha rievocato per l’occasione alcuni frangenti del suo soggiorno americano, fatto di glamour e di luci delle stelle di Hollywood:

“Mi emozionai tantissimo quando a New York, durante un pranzo con gli amici più cari, l’attore Jeremy Piven e la casting director Bonnie Timmerman, comunicai a Forest che aspettavo un bebè”.

Fu Forest stesso, conferma l’attrice, a proporsi come “Godfather” del suo piccino.

“Artisticamente, Forest è il mio mentore e il mio maestro, nonché un grande amico di famiglia”, commenta.

Emozionano però anche le parole dell’attore:

“Sono molto contento di venire in Italia per passare un po’ di giorni con i miei amici Eleonora e Domenico. È un onore essere il padrino del loro figlio e ritornare a Roma. Il rito del battesimo di Michele York è stato molto commovente e spirituale, e ho avuto anche modo di apprezzare la straordinaria bellezza della Basilica di San Pietro”.

Domenico Vacca accanto a Forest Whitaker, il figlio e la moglie

Il rinfresco in Via del Babbuino

Gli altri due padrini di Michele York sono stati la madre di Eleonora Pieroni, Marinella Crescentini Pieroni e Gianvito Casadonte, fondatore e presidente del Magna Graecia Film Festival nonché direttore artistico del Teatro Politeama di Catanzaro.

Al battesimo è seguito il pranzo al Jardin de Russie all’Hotel de Russie in Via del Babbuino, con trenta amici intimi della coppia tra cui esponenti del mondo del cinema internazionale, italiano, e della politica. C’erano per esempio il regista Abel Ferrara, l’attore Marco Leonardi e il direttore di RAI Fiction Ivan Carlei. Presente anche l’onorevole Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Canera dei Deputati.

Nel suo viaggio in Italia, Whitaker avrà occasione di riposarsi dagli impegni cinematografici. Ma anche dai progetti umanitari, visto che ambasciatore Unesco e fondatore di una fondazione orientata a collaborare per la pace nel mondo.

Per Whitaker, Vacca ha realizzato i costumi in tutte le stagioni di The Godfather of Harlem, disponibile su Disney+. Presto l’attore 62enne inizierà le prove dei costumi per la quarta stagione, i cui lavori partiranno a inizio 2024.