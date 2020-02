Conosciamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su Il sole ad est, canzone di Alberto Urso in gara a Sanremo 2020: il testo, il significato e il video.

Il sole ad est testo della canzone di Alberto Urso a Sanremo 2020

Per Alberto Urso il 2019 è stato davvero carico di emozioni grazie alla vittoria di Amici. Quest’ultimo anno per lui si è aperto alla grande con l’annuncio della partecipazione a Sanremo 2020, dove ritroverà l’amica e collega Giordana Angi. Sul palco dell’Ariston in totale sono 24 i protagonisti che si daranno battaglia per la vittoria della kermesse canora. Il tenore siciliano porterà sul palco la sua nuova canzone dal titolo Il sole ad est. Il brano sarà contenuto nell’omonimo disco, uscito nel 2019, che sarà ripubblicato il 7 Febbraio in una nuova edizione, a cui seguiranno poi Instore e concerti in tutta Italia.

Il testo è stato scritto a quattro mani da due giovani autori ed ex protagonisti di Amici come Piero Romitelli e Gerardo Pulli. Eccone un piccolo estratto pubblicato su TV Sorrisi e Canzoni:

“Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Sarò navigante tra nuvole e vento

Vedrò all’orizzonte i confini del mondo

In cui tu sei il mio tempo

Guardi nel blu mentre vola un pensiero“

Dunque anche stavolta Alberto Urso ha deciso di non snaturare il suo stile, ma proporre piuttosto questa bellissima canzone d’amore, accompagnata dalla sua potente voce. Andiamo ora a scoprire il significato della canzone di Sanremo 2020, Il sole ad est…

Il significato della canzone

Com’è ben chiaro dal testo de Il sole ad est, si tratta di una canzone d’amore che Alberto Urso presenterà a Sanremo 2020. Nello specifico però, addentrandoci sul significato del brano, sappiamo, grazie anche al cantante, che non tratta nello specifico una relazione sentimentale.

Il pezzo parla infatti del legame tra l’uomo e la terraferma (che in teoria dovrebbe fungere da metafora dell’amore). Nella canzone il tenore immagina un viaggio, della distanza che si crea con i propri legami e la persona amata in questa precisa situazione ne diventa fulcro principale, motivo per il quale non vedrà l’ora di fare ritorno a casa. In generale, comunque, l’amore è riassunto, con la visione del sole che sorge al mattino.

Di questo a parlarne è proprio Alberto Urso. Ecco cos’ha detto a proposito della canzone sanremese in esclusiva a TV Sorrisi e Canzoni:

«È una canzone d’amore. C’è il belcanto italiano mischiato al pop: i due stili si possono unire e voglio dimostrare che la lirica può essere anche una musica contemporanea. Per me quest’anno è stato come il sorgere del sole: bellissimo come un’alba».

Per concludere ecco tutte le news sul video di Il sole ad est, canzone di Alberto Urso, in gara a Sanremo 2020.

Il sole ad est video della canzone

Ora che abbiamo tutti gli elementi a disposizione, vale a dire il testo e il significato di Il sole ad est, possiamo confermare con certezza che ci sarà anche il video ufficiale della canzone che Alberto Urso presenterà a Sanremo 2020 per la prima volta durante questi cinque appuntamenti.

Il video sarà condiviso dall’artista attraverso le sue pagine social e ovviamente anche grazie al suo canale pubblico di Youtube.

Ma non è tutto. Anche il sito ufficiale di Sanremo 2020 caricherà, al termine di ogni esibizione, il video con l’intera performance di Alberto Urso con la sua nuova attesissima canzone. Le aspettative sul bel ragazzo dagli occhi di ghiaccio sono davvero altissime e certamente non deluderà i suoi fan e critica musicale.

Ad Alberto facciamo il nostro miglior in bocca al lupo per questa strepitosa avventura al Festival!

Novella 2000 © riproduzione riservata.