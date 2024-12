Questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello, Ilaria Galassi ha perso la pazienza con Maria Monsè dopo che quest’ultima ha rilasciato al une dichiarazioni sul loro rapporto in passato.

La reazione di Maria Monsè alle critiche

Duri scontro tra Maria Monsè e alcune inquiline della casa del Grande Fratello. Gli scontri maggiori, come visto in settimana, sono stati con le Non è la Rai. Il conduttore ha mostrato tutte le critiche che Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi hanno fatto nei confronti della gieffina:

Le Monsè sono una coppia pesante. Non pensavo che Maria fosse così puntigliosa. Ha tirato fuori quello che aveva dentro. La figlia si ritrova a fare le ronde perché la madre la manda. Amiche? Io non ti ho mai frequentato fuori. Per me l’amicizia è un’altra cosa.

Con questo modo di fare, hai cinquant’anni, dovresti essere d’esempio a tua figlia. Lei è fastidiosa, con quelle ciabatte con i diamante. Sta al terzo GF, le è rimasta la regia. Vuoi mettere al buio noi? Stai fuori come un balcone con tutti i fiori, voleva avere un po’ di illuminazione ma il natale è finito.

Maria Monsè ha reagito affermando: “Sono velenosissime a livelli esagerati. Quando ho detto che ero rimasta male per le nomination mi hanno detto di stare zitta“. Allora, Ilaria Galassi si è difesa: “Io non l’ho detto a te, principessa. Non mi mettere parole in bocca che non ho detto“.

Scontro tra Ilaria Galassi e Maria Monsè

Tuttavia, a un certo punto, Ilaria Galassi ha perso la pazienza con Maria Monsè in seguito a delle dichiarazioni relative al loro passato. La seconda ha affermato di essere amica con le Non è le Rai mentre le due hanno negato dicendo di essere solo delle conoscenti. Poi ha tirato fuori un presunto aneddoto del passato:

“Io sono rimasta male perché quando ho incontrato Ilaria a una trasmissione che avevamo registrato mi ha detto che non riusciva nemmeno fare i provini del Grande Fratello. Non c’è bisogno che ti alzi e vieni verso di me.

Ma perché devono scatenarsi in questo modo? Un po’ di rispetto. Io ho i testimoni, mi ha contattata per un consiglio. Poi mi ha detto che aveva bisogno di fare dei trattamenti al viso e io ho chiamato per farglieli fare gratis. Mi sono prodigata”.

mai vista una ilaria così cafona

questo gf si sta uominiedonnizzando#grandefratello non è la rai vs monsè pic.twitter.com/EqnRsvcJA3 — antonioulix (gf/sanremo/eurovision) 🇮🇹 (@antonioulix) December 30, 2024

In tutto questo, Ilaria Galassi si è alzata ed è andata verso Maria sfogandosi e replicando: “Io mi alzo e vengo da te, non è assolutamente vero“. La showgirl si è poi seduta accanto a lei mentre Pamela si è alzata a sua volta per andare a riprenderla. Come si concluderà questa caotica situazione?