1 Il dolce gesto di Ilary Blasi

Non è stata un’estate semplice questa per Ilary Blasi. Come sappiamo due mesi fa la conduttrice e Francesco Totti hanno annunciato la separazione ufficiale, dopo quasi 20 anni di vita insieme. Da quel momento la coppia è stata letteralmente travolta da una bufera mediatica, e settimana dopo settimana sono emersi numerosi retroscena sui diretti interessati e non sono mancati anche tanti pettegolezzi. L’ex Capitano della Roma nel mentre sembrerebbe essersi rifatto una vita, e sembrerebbe avere una nuova compagna, Noemi Bocchi, nonostante al momento i due non siano ancora usciti ufficialmente allo scoperto.

Dal suo canto Ilary inizialmente è fuggita dall’Italia, e ha trascorso qualche giorno in relax in Africa con i suoi tre figli, lontana dal clamore mediatico. Tornata in Italia la conduttrice ha continuato a mostrarsi sui social più provocante e sexy che mai, e per quanto possibile spensierata e serena. Adesso che settembre è alle porte però è tempo di tornare alla vita vera, e in queste ore così è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Su Instagram infatti Ilary Blasi si è mostrata mentre accompagnava la più piccola delle sue figlie, Isabel, al suo primo giorno di scuola. Quest’anno infatti la bambina inizia le elementari. Traguardo importante dunque per la piccola, che ha così avuto il sostegno di sua madre prima di iniziare l’anno scolastico.

Ilary Blasi accompagna sua figlia al suo primo giorno di scuola elementare. pic.twitter.com/A2c5g0TmVP — disagiotv (@disagio_tv) August 31, 2022

Tra qualche ora nel mentre inizieranno gli incontri per il divorzio tra la Blasi e Totti, e solo pochi giorni fa sono stati svelati i dettagli su quello che potrebbe accadere. Andiamo a rivedere quello che sappiamo.