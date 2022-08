1 Alfonso Signorini parla di Ilary Blasi

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze in giro per il mondo. Prima in Tanzania e adesso in Italia. Ha iniziato a Sabaudia, dove ha una casa che ha sempre condiviso con Francesco Totti, insieme ai figli. Adesso, però si sta godendo un po’ di relax da sola in montagna. Il direttore di Chi, Alfonso Signorini, contattato telefonicamente da Il Messaggero, ha rivelato di aver incontrato la collega e amica. Ha, quindi, svelato come sta. Ecco che cosa riporta anche il sito Blogtivvu:

“Sì, l’ho incontrata. Ha pubblicato molte foto dal lago di Braies ed è a Cortina. L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai Ilary ha scelto la montagna, quest’anno? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile.

La montagna riempie di energie, è una ricarica per corpo e spirito. La pandemia ha fatto aumentare il numero di persone che hanno scelto la montagna, invece del mare. Di certo, coccola. La montagna ti abbraccia, ti fa sentire un po’ più protetto. E questo, anche psicologicamente, è impattante. Favorisce il pensiero e, se non la meditazione, sicuramente la contemplazione“.

