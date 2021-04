1 Il tailleur indossato da Ilary Blasi

Siamo nel pieno della nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Si discute delle dinamiche dei vari naufraghi, ma ad attirare l’attenzione questa sera, come al solito, è la conduttrice Ilary Blasi con i suoi outfit, così come quelli dei suoi opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che sempre incuriosiscono. Nel corso dei vari appuntamenti, infatti, la presentatrice ha sempre stupito con abiti ricercati e firmati da importantissimi brand.

In queste settimane siamo passati da capi firmati da Lia Stubbla (vestito nero di velluto nel corso della prima puntata), poi il lungo abito rosso di Francesco Paolo Salerno e ancora Balmain, con l’abito da 1500 Euro. Insomma in ogni occasione Ilary Blasi ha sempre conquistato i telespettatori con i suoi look.

Ma questa sera cosa indossa? Stando quando riportato da la stylist di Ilary Blasi, il bellissimo tailleur nero appartiene al brand Genny. Ma non solo. Perché questa sera conosciamo anche il marchio di scarpe e orecchini. Le calzature appartengono a Casadei, mentre invece gli orecchini a Bozart Bijoux. Tra l’altro proprio quest’ultimo pare sia tra i preferiti della conduttrice nel corso di questa edizione de L’Isola dei Famosi.

Il tailleur di Ilary Blasi

Che ne dite dunque? Vi piace il tailleur scelto da Ilary Blasi per questa sera a L’Isola dei Famosi? Continuate a seguirci per altre news.