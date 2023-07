NEWS

Andrea Sanna | 11 Luglio 2023

Ilary Blasi

Sui social Ilary Blasi ha fatto sapere agli utenti di trovarsi in vacanza in Brasile. Qui ha sfoggiato un nuovo bikini. Le foto impazzano sul web

Il bikini di Ilary Blasi

Ilary Blasi come molti vip si sta godendo una vacanza lontano dall’Italia dopo l’importante anno attraversato tra la rottura con il marito Francesco Totti e l’impegno con L’Isola dei Famosi. Mentre l’ex capitano giallorosso è in California con i figli e la compagna Noemi, la conduttrice si trova in Brasile insieme al fidanzato Bastian Muller.

Come testimoniato dai social Ilary Blasi si tra visite da turista (pensiamo alle immagini in luoghi iconici come il Cristo Redentore), serate nei locali e bagni nelle splendide acque della terra carioca, non ha mai rinunciato alla moda. La presentatrice ha infatti sfoggiato uno dei costumi più cool e sexy di quest’estate 2023.

Ecco alcune immagini tratte dalle storie Instagram della Blasi postate nelle scorse ore.

Le storie Instagram di Ilary Blasi

I look e bikini indossati da Ilary Blasi al mare a quanto pare stanno avendo un successone. Oltre a un modello crochet variopinto, ha voluto osare con un cut-out, laccetti fascianti e underboob in bella vista. Immagini che hanno attirato l’attenzione del web nelle ultime ore.

Per esempio nelle foto in questione che vedete in questo articolo, ha vestito un due pezzi verde militare. Si tratta di un micro tanga sgambato con dei laccetti laterali che salgono fino al punto vita e un reggiseno particolare che copre leggermente e ancora dei laccetti che cingono il seno stesso.

Ovviamente tanti fan non hanno potuto non notare anche gli addominali scolpiti di Ilary Blasi e l’acconciatura mossa e un po’ “selvaggia” scelta per l’occasione. Con questa trovata la presentatrice ha conquistato anche le spiagge brasiliane rendendo l’outfit decisamente interessante agli occhi del pubblico.

Chissà se questa moda prenderà il sopravvento e, magari, a lanciarla sarà proprio Ilary Blasi dal Brasile! E a voi piace l’outfit scelto dalla conduttrice per l’estate?