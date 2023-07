NEWS

Andrea Sanna | 11 Luglio 2023

GF Vip 7

In live su Twitch Daniele Dal Moro ha mostrato anche la chat privata in cui Antonella Fiordelisi ha detto la sua su lui e Oriana Marzoli

La chat tra Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi

Daniele Dal Moro in queste ore non si è risparmiato. Dopo aver fatto il punto sulla situazione circa la rottura con Oriana Marzoli (che poco prima aveva realizzato una live su Instagram), il veneto si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Nel lungo sfogo Daniele Dal Moro ha riservato dure critiche a Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, dopo alcune frecciatine nei giorni scorsi. L’imprenditore li reputava entrambi amici, ma secondo la sua versione dei fatti non si sarebbero comportati nel migliore dei modi.

Ieri sera Daniele Dal Moro ha fatto sapere che, uscito dalla Casa del GF Vip, non ha avuto rapporti con nessuno dei suoi ex compagni d’avventura:

“Ho mandato qualche messaggio a Nikita e qualche volta ci siamo sentiti con Antonella per parlare di Edoardo o vederci a Verona. Ma diciamo che non ho mai visto nessuno. Ecco queste persone che io ho messo un po’ da parte per volontà non mia alla fine io le reputavo amiche, persone che con me si sono comportate bene”.

Il messaggio di Antonella Fiordelisi

Successivamente Daniele Dal Moro ha voluto fare anche un appunto. L’ex vippone ha spiegato come nessuna delle due ragazze ha mai detto o mandato delle cose su lui e Oriana Marzoli o comunque spinto a lasciarsi. A seguire ha voluto mostrare anche la chat e alcuni messaggi che si è scambiato con l’influencer salernitana:

“Questo è il messaggio di Antonella, dove mi manda lo screen di quanto scritto da me su Twitter, mandandomi una faccina che ride. Io ho risposto con ‘Ta**i loro’. Lei ha detto ancora ‘Meglio tardi che mai, non lasciarti con Oriana che quelli sono contenti, poi vi volete bene’, e vabbè. Questo per dire come un’acerrima nemica come Antonella che non stravede per Oriana non mi ha mai espresso parole negative o scritto di lasciarla. Idem Elenoire”, ha raccontato Daniele Dal Moro su Twitch.