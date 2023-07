Mediaset lascia in panchina Ilary Blasi, lei si gode il Brasile col fidanzato Bastian

NEWS

Debora Parigi | 5 Luglio 2023

Dopo essere stata messa in stand-by da Mediaset per la prossima stagione TV, Ilary Blasi è andata in vacanza col fidanzato

Vacanza brasiliana per Ilary Blasi insieme al fidanzato Bastian

Nelle ultime ore sono stati resi noti i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva e abbiamo visto che l’Isola dei famosi è confermata. Ma a quanto pare alla conduzione non troveremo di nuovo Ilary Blasi. La sua presenza, infatti, è messa in dubbio. L’azienda ha detto che la nota conduttrice rimarrà a lavorare per Mediaset, ma non la rivedremo a presentare il famoso reality. La sua presenza in video, è stato aggiunto, potrebbe slittare di una stagione.

E così, messa un attimo in panchina, Ilary ha deciso di prendersi una bella vacanza ed è volata dall’altra parte del mondo insieme al fidanzato Bastian. I due, infatti, hanno deciso di andare in Brasile per trascorrere del tempo in compagnia lontano da tutto e da tutti. E hanno anche pubblicato sulle loro storie Instagram una bella foto di coppia mentre si trovano a Rio De Janeiro.

Ilary Blasi e Bastian sono quindi in vacanza come dei fidanzatini, dato che i figli di lei sono invece con il padre. Francesco Totti, infatti, ha deciso di andare negli Stati Uniti (in particolare in California) insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi e ai figli di entrambi. La famiglia allargata, come possiamo vedere dai loro social, sta passando dei giorni tra divertimento, turismo e relax.

A quanto pare Ilary andrà in vacanza con i figli più avanti, probabilmente ad agosto. Mentre Francesco e Noemi potrebbero in quel periodo prendersi del tempo solo per loro due. Chi lo sa? Quello che è certo è che i due ex coniugi, per un motivo o per un altro, hanno scelto entrambi di andare il più lontano possibile dall’Italia.