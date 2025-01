Alla domanda su che lavoro faceva Bastian, il fidanzato di Ilary Blasi, prima di conoscerla, ha provato a rispondere il settimanale Oggi. Ecco cosa sarebbe emerso a riguardo.

Ecco che lavoro faceva il compagno di Ilary Blasi

Lo conosciamo tutti come il compagno di Ilary Blasi. Bastian Muller mai avrebbe immaginato che da un giorno all’altro l’amore avrebbe bussato alla sua porta. E mai avrebbe pensato che si sarebbe potuto innamorare di una delle conduttrici più amate in Italia.

Eppure è successo, si è verificato quando il suo sguardo e quello di Ilary Blasi si sono incrociati per la prima volta in aeroporto di rientro da New York. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha portati oggi a essere inseparabili. La conduttrice ha totalmente voltato pagina e si sta lasciando alle spalle la rottura dall’ex marito Francesco Totti.

In tanti però si sono spesso chiesti: ma che lavoro fa Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi? Ebbene la sua professione pare non sia mai stata apertamente dichiarata. Anzi. Il magazine Oggi, nel numero in edicola questa settimana, ha voluto però dare qualche curiosità in più su questa vicenda.

Secondo quanto emerso infatti pare che in passato il fidanzato di Ilary Blasi facesse il maggiordomo presso un albergo in Svizzera molto lussuoso. Il giornale di gossip fa sapere che in una TV locale venne registrato un servizio sulla struttura e a riguardo lui diceva: “Il bello del mio lavoro è che c’è sempre ricambio di personale, dunque si conosce molta gente”.

C’è da dire però che Bastian Muller non ha mai affrontato l’argomento nemmeno nella serie dedicata a Ilary Blasi, presente su Netflix. Oggi non sappiamo invece che mestiere faccia, sebbene sia stato spesso detto che sia un uomo d’affari. Voci però queste, che sono state subito smentite.