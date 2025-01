Da pochi giorni è iniziato il percorso di Tina Cipollari come tronista di Uomini e Donne. In rete si è così parlato di un possibile ritorno di Giorgio Manetti come corteggiatore. L’ex Cavaliere però rompe il silenzio e svela la verità.

Parla Giorgio Manetti

Negli ultimi giorni in rete si è iniziato a parlare di un possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne. Come è ormai ben noto, questa settimana è ufficialmente iniziato il percorso di Tina Cipollari come nuova tronista. A quel punto c’è chi ha insinuato che l’ex Cavaliere ed ex fidanzato di Gemma Galgani potesse tornare in studio per corteggiare la celebre opinionista. A seguito delle voci di corridoio così Giorgio ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio e raggiunto da Superguidatv ha rivelato la verità su questi pettegolezzi. Queste le dichiarazioni di Manetti in merito:

“Vi immaginate io a corteggiare Tina Cipollari? Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente ma poi in trasmissione non tornerei per corteggiare Tina ma neanche nessun’altra dama. La notizia però mi ha fatto sorridere. Mi fa piacere sapere che ad oggi il pubblico spera in un mio ritorno ma non mi troverei più a mio agio”.

Commentando la scelta della Cipollari di rimettersi in gioco però Giorgio Manetti afferma: “Tina è una donna poliedrica, dalle mille iniziative, vera e divertente. Sarà bello vederla di nuovo in quei panni”.

Infine, lanciando anche una stoccata alla sua ex fidanzata Gemma, che ancora oggi è alla ricerca della potenziale anima gemella, Giorgio aggiunge: “Io penso che di questo passo Gemma starà lì fino a quando compirà 90 anni. Lei tra quattro giorni compie 75 anni e colgo l’occasione per farle gli auguri ma sicuramente rimarrà ancora nel programma per un’altra decina di anni. A 90 anni Maria le dirà ciao”.