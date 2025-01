Si torna a parlare del televoto del Grande Fratello e del polverone che si è scatenato dopo l’eliminazione di Helena Prestes dal programma. Il vice Presidente del Codacons è intervenuto in un’intervista e ha attaccato: “Programma totalmente finto”.

Le parole dei vice Presidente del Codacons sul Grande Fratello

L’eliminazione di Helena Prestes dalla Casa del Grande Fratello ha sollevato un polverone incredibile sui social per quanto riguarda il televoto. Come detto dallo stesso Alfonso Signorini ieri in puntata, c’è una vera e propria rivolta con tanto di hashtag che chiedono il ripescaggio della modella e che venga fatta “giustizia”.

L’accaduto continua a essere motivo di discussione e basta aprire i social per rendersene conto. Gabriele Parpiglia durante la puntata di Studio100it ha avuto modo di parlare di questo con il vice Presidente del Codacons, Marco Ramadori, che ha spiegato un po’ quello che è il suo punto di vista riguardo quanto successo nel programma.

“Ci stanno massacrando il sito per il Grande Fratello”, ha esordito così Ramadori durante l’intervista a Studio 100it. In qualche modo ha dunque confermato che ci sono state tantissime lamentele dopo la puntata di lunedì 13 gennaio. A tal proposito ha poi aggiunto:

“La gente non ha soldi per mangiare, siamo in una crisi assurda. Eppure butta i soldi per votare e per far vincere, in un programma che è totalmente finto. È come Forum, è tutto scritto dagli autori che scrivono le dinamiche dei personaggi.

Poi può essere pure divertente il Grande Fratello ma andare a buttare i soldi e impiegare il proprio tempo per buttare fuori uno o l’altro, ma che ti importa”, ha concluso il vice Presidente del Codacons.

Questa dunque la presa di posizione da parte del Codacons circa quanto si è verificato con il televoto del Grande Fratello. Ci saranno ulteriori novità?