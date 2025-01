Ieri su Netflix e Prime Video sono arrivati i nuovi progetti di Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Le due conduttrici in queste ore hanno così debuttato al primo posto sulle due piattaforme streaming.

Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi conquistano tutti

Finalmente la serie di Ilary Blasi è arrivata. Ieri mattina, dopo settimane di attesa, la conduttrice ha rilasciato su Netflix il suo nuovo progetto, sequel del docufilm Unica, che aveva già trovato il consenso del pubblico. Nel corso dei 5 episodi la presentatrice apre le porte della sua vita privata ai telespettatori, mostrandoci i momenti più importanti delle sue giornate. Stavolta dunque non si parla di Francesco Totti e della chiacchierata rottura, bensì di Ilary stessa.

Non manca naturalmente il capitolo dedicato alla relazione con Bastian Muller, con cui la conduttrice ha ritrovato l’amore e la serenità. La presentatrice di Battiti Live ha anche parlato per la prima volta di un nuovo capitolo della sua vita. Ilary infatti ha annunciato di essersi iscritta all’università e attualmente sta studiando per conseguire la laurea in criminologia. Non mancano naturalmente anche tante risate e di certo il pubblico si sta godendo lo show.

Ilary Blasi dunque sembrerebbe aver già conquistato tutti i telespettatori, al punto che oggi, a distanza di poche ore dall’uscita, è già arrivato il primo traguardo. La serie ha infatti già raggiunto il primo posto su Netflix, superando addirittura la seconda stagione di Squid Game. Si tratta di un risultato strabiliante per la conduttrice, che ancora una volta ha fatto centro.

Ma non è finita qui. Ieri infatti su Prime Video è anche arrivato Red Carpet Vip Al Tappeto, il nuovo attesissimo programma di Alessia Marcuzzi. La trasmissione sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore del pubblico, al punto che la conduttrice ha a sua volta raggiunto il primo posto sulla piattaforma streaming. Grande soddisfazione dunque per Ilary e Alessia, che si stanno godendo questo bellissimo momento.