Ilary Blasi riceve il Tapiro a Striscia la Notizia: la sua reazione

Nicolò Figini | 25 Settembre 2023

Il Tapiro d’Oro a Ilary Blasi a Striscia la Notizia

Francesco Totti e la sua fidanzata Noemi Bocchi, infatti, nei giorni scorsi si sono recati allo Stadio Tre Fontane per assistere alla partita. A giocare per il Frosinone Primavera il figlio del Pupone, Cristian. Insieme a Totti e Noemi anche due amici della coppia. A presenziare al match anche Ilary Blasi, accompagnata invece dalla fidanzata di suo figlio, Melissa.

Evidentemente né Francesco né Noemi si aspettavano di ritrovare lì la conduttrice e l’hanno scoperto per caso. Come? L’amica della Bocchi le ha mostrato il telefono e la storia pubblicata dalla Blasi su Instagram. Le immagini hanno fatto il giro del web e sono state riprese dalle telecamere di Sport Italia.

Per tutta questa storia, infatti, Ilary Blasi stasera riceverà il Tapiro d’Oro a Striscia la Notizia. Lo sappiamo perché l’ex moglie del calciatore si è fotografata in macchina insieme alla statuetta e ha forse lanciato una frecciatina a Valerio Staffelli. Ha scritto la frase: “Che ne pensate? Era destinato a me? Sicuro Valerio che era per me?“.

Una frase ironica che per molti era anche una frecciatina non solo all’inviato ma anche Totti e Noemi Bocchi, Sono stati loro, infatti, a essere sorpresi dalle telecamere mentre guardavano la Storia della conduttrice su Instagram. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Vi terremo aggiornati.

L’appuntamento per vedere questa scena a Striscia la Notizia è per stasera, 25 settembre 2023, solo su Canale 5. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.