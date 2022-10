1 La parodia di Ilary Blasi

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare dei Ilary Blasi e di Francesco Totti. Dopo aver annunciato la fine del loro matrimonio infatti la conduttrice e l’ex Capitano della Roma sono finiti in un ciclone mediatico senza precedenti, e nel corso delle settimane numerose sono state le indiscrezioni che hanno coinvolto la coppia. Nel mentre come sappiamo da circa un mese sono iniziate le trattative per il divorzio, e in molti si chiedono cosa accadrà. Totti intanto, dopo mesi di gossip sul suo conto, di recente ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio, rilasciando una lunghissima intervista che ha fatto discutere il web e i tabloid. Nel corso della chiacchierata, Francesco ha svelato i retroscena della crisi con Ilary, facendo però anche delle pesanti accuse alla sua ex moglie.

Stando alle sue parole infatti, Totti avrebbe trovato sul cellulare della Blasi alcuni messaggi compromettenti, che proverebbero il suo tradimento. Ma non solo. L’ex calciatore infatti ha anche raccontato che la conduttrice avrebbe portato via la sua collezione di orologi Rolex. Francesco a quel punto pare abbia sottratto una serie di borse e accessori della sua ex moglie, per poter fare uno scambio equo. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Nel corso dell’ultima puntata di Striscia La Notizia infatti è stato mandato in onda un video parodia di Ilary Blasi, nel quale vediamo la conduttrice con tanto di corna, e con i famosi Rolex di Totti. Il video naturalmente ha fatto il giro del web in pochi minuti e ha diviso il web (QUI per vederlo).

Qualche giorno fa nel mentre a intervenire è stato l’avvocato di Ilary, che ha smentito un gossip sulla conduttrice. Andiamo a rivedere quello che è accaduto.