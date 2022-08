La presunta dedica di Ilary Blasi

Come ben sappiamo Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti addio ormai diverso tempo fa. Adesso, se da un parte il calciatore sembrerebbe essere legato a Noemi Bocchi, la conduttrice sarebbe interessata a un altro uomo. almeno questo è ciò che riporta il settimanale Nuovo:

In questi giorni Francesco Totti fa la spola tra la casa e gli uffici dell’agenzia di scouting nel quartiere dell’Eur. Tra poco andrà in ferie, forse in una meta esotica. Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex.

Cosa ci sia di vero non lo sappiamo. Falso, però, sembrerebbe un video che ha iniziato a circolare su TikTok in queste ore. Stiamo parlando di una presunta dedica, sotto forma di filmato, che Ilary Blasi avrebbe fatto all’ex marito. Nella didascalia si legge: “Resterà un bellissimo ricordo di noi due, ma continueremo ad essere vicini per i nostri figli“. Di sottofondo, invece, la canzone “Ti ho voluto bene veramente” di Marco Mengoni, mentre davanti ai nostri occhi vediamo immagini del loro passato insieme. Si tratterebbe, però, di un profilo fake, non gestito da Ilary.

Ecco che cosa riporta, in merito, l’account Pipol Gossip:

In queste ore circola su Tiktok un video diventato virale. Si tratta di una dedica di addio che Ilary Blasi farebbe al suo ex marito Francesco Totti. Basta poco, delle foto a scorrimento, una canzone in sottofondo di Marco Mengoni e il gioco è fatto: tutti si emozionano e lasciano i loro like! Il profilo Tiktok in questione porta il nome di IlaryBlasiReal e vanta ben oltre 121 mila followers. Peccato però che di “real” non c’è niente e che quel profilo non sia altro che un fake!

