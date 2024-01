Ilary Blasi racconta dettagli sul suo divorzio da Francesco Totti

Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2024

Francesco Totti Ilary Blasi

Ilary Blasi a Sette, inserto del Il Corriere della Sera, ha raccontato alcuni dettagli sul divorzio con Francesco Totti e spiegato di essere pronta a un dialogo con lui, semmai volesse. La conduttrice ha provato a tendere la mano al suo ex marito. Accoglierà l’invito?

I dettagli di Ilary Blasi sul divorzio

Tra pochi giorni Ilary Blasi uscirà con il suo libro “Che stupida – La mia verità”, dove racconta la sua versione dei fatti a seguito della separazione con Francesco Totti. Dopo l’uscita del docu-film, dunque, ha pensato di mettere tutto nero su bianco.

La presentatrice nel suo romanzo ci riserva un finale che, per alcuni, è inaspettato. Come ripreso nell’intervista de Il Corriere della Sera, Ilary Blasi ha concluso il suo libro con un invito a Francesco Totti. L’idea è quella di riappacificarsi e poter cenare tutti insieme. Secondo la conduttrice le cose possono succedere sì, ma vanno anche affrontate, ci si parla ed era ciò che si sarebbe aspettata: «Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo».

Alla domanda sul perché Francesco Totti non l’ha fatto, Ilary Blasi ha dichiarato che forse il suo ex marito non ha avuto il coraggio. Oggi non non ha una risposta. O magari pensava di poter sistemare le cose. E per quanto oggi non ci sia comunicazione tra le parti, lei ha letto che Totti avrebbe voluto trovare un equilibrio, anche se a queste parole non sarebbero poi seguiti i fatti: «Magari è una questione di tempo».

Ilary Blasi, forse a sorpresa, ha fatto sapere di essere assolutamente aperta per un dialogo. E no, non le farebbe impressione, perché potrebbero conversare del più e del meno e magari si rivela anche una situazione buffa. Per lei bisogna prenderla con un po’ più di leggerezza: «Altrimenti diventa tutto troppo serio per i miei gusti. Mi hanno anche accusata di non aver sofferto abbastanza: ecco, non è stato così».

Per ipotesi la giornalista Chiara Maffioletti ha voluto sapere da Ilary Blasi cosa potrebbe rispondere Francesco Totti al suo invito. Lei ha detto di non saperlo, ma è consapevole che saranno sempre legati e sarebbe bello renderlo semplice. Per questo ha fatto un primo passo.

In tutta questa vicenda non c’è stata una cosa più faticosa di un’altra. Il divorzio lo è stato di sicuro. «Mi è molto dispiaciuto, e a pensarci mi mette ancora malinconia, rinunciare al concetto di famiglia con cui sono cresciuta, non poterlo trasferire ai miei figli», ha rivelato Ilary Blasi.

E per quanto spesso la separazione tra lei e Francesco Totti sia stata descritta come una “guerra”, Ilary Blasi si augura ci sia da entrambe le parti la voglia di ricostruire. La rabbia e qualche dispetto magari possono starci, così come la delusione, ma il tempo può aiutare a trovare un nuovo equilibrio.

Francesco Totti chissà cosa risponderà a questo invito a cena di Ilary Blasi!