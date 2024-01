Ilary Blasi vuota il sacco e svela la verità sui presunti amanti che le sono stati attribuiti

NEWS

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2024

Ilary Blasi

Durante la lunga vicenda legata alla separazione di Francesco Totti, a Ilary Blasi sono stati spesso attribuiti presunti flirt e amanti. Ma cosa pensa lei di tutto questo? A svelarlo è stata lei in un’intervista a Il Corriere della Sera.

Ilary Blasi sui presunti amanti

La chiacchierata concessa da Ilary Blasi a Il Corriere della Sera, per la rivista Sette, ci ha offerto diversi spunti. Tra cui una parte dedicata ai presunti amanti che le sono stati attribuiti in tutti questi mesi. Cosa ne pensa? La conduttrice inizialmente aveva deciso la via del silenzio, ma dopo aver letto tante cose sul suo conto, tra cui anche accuse pesanti, ha deciso di narrare la sua storia e metterci la faccia.

Tutti hanno parlato di lei, quindi era giusto secondo Ilary Blasi che desse la sua versione dei fatti. A ferirla molto è stato leggere che lei sapesse tutto, quando in realtà non era così: «Addirittura che fossimo una coppia aperta… forse era una coppia aperta, ma solo da una parte: non la mia».

A tal proposito si è aperta quindi una questione. La giornalista Chiara Maffioletti ha fatto presente a Ilary Blasi che si sarebbe parlato non solo dei presunti tradimenti di Totti, spiegando che si dice come anche lei avrebbe fatto lo stesso. Cosa ne pensa la conduttrice?

«Sì, che avevo dieci amanti, o non so più quanti, ormai ho perso il conto. Ma a quel punto la fantomatica coppia aperta a lui non è più andata bene, si vede», ha precisato Ilary Blasi per poi smentire categoricamente.

Nel suo lungo discorso ha anche rispedito al mittente chi l’ha più volte accusata del fatto che le andasse bene l’idea di essere tradita. Queste le parole di Ilary Blasi:

«Come se avessi dovuto ritenermi fortunata per essere stata “la prescelta”: stavo con il calciatore di fama planetaria e quindi dovevo chiudere gli occhi e stare zitta. Prima e anche dopo. Al gossip sono abituata, ma tutto questo intaccava la mia integrità come donna».

E per questa ragione Ilary Blasi ha voluto esporsi pubblicamente e raccontare la sua verità!