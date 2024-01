Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri il web ha accusato Perla Vatiero, Greta Rossetti e Letizia Petris di aver usato un linguaggio in codice per parlare alle spalle di Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi.

Critiche a Perla Vatiero, Letizia e Greta

Ormai abbiamo capito che dentro la casa del Grande Fratello c’è una divisione netta tra Beatrice Luzzi e altre tre concorrenti. Stiamo ovviamente parlando di Letizia Petris, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Se con le prime due c’è stato un rapporto altalenante fin dal loro ingresso, lo stesso non si può dire per la terza gieffina.

In più occasioni si sono scontrate e la Vatiero ha anche parlato alle sue spalle lamentando il fatto di non sopportare il modo che ha di dire sempre agli altri ciò che devono fare. Ed è per tale ragione che nelle scorse ora ha pensato a un piano, cioè non lavare più i piatti per istigarla.

Non sappiamo ancora dove porterà questa idea, tuttavia il web ieri sera ha accusato la Vatiero di qualcos’altro. Dal video qui sotto possiamo vederla insieme a Letizia e Greta in giardino mentre sembra che stiano discutendo di città. In realtà gli utenti sono convinti si tratti di un linguaggio in codice per sparlare di Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi:

“In pratica Bologna ha detto a Verona che non può stare con Torino, Milano, Parma, Napoli, Livorno”.

Alcune città potrebbero non corrispondere ed essere state usate come depistaggio, afferma qualcuno. Tuttavia il codice è molto semplice da decifrare, in quanto hanno solo preso il nome di un luogo che ha la stessa iniziale della persona di cui stanno parlando.

Su Twitter c’è chi asserisce si stiano comportando come delle bambine all’asilo, con poca maturità e altri ancora sostengono che sia contro il regolamento comportarsi in questo modo. Ovviamente ci sono critiche anche a Beatrice Luzzi perché qualcuno l’accusa di aver fatto più o meno la stessa cosa nella notte senza il microfono.

Di sicuro anche di tutto ciò se ne discuterà in puntata.