1 Francesca Lodo e Ilary Blasi insieme come letterine

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata. Tutto è pronto. In studio abbiamo visto Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi come opinionisti (Elettra Lamborghini per ora ha il Coronavirus e si collegherà da casa). Inoltre hanno fatto la loro apparizione i naufraghi protagonisti di questa nuova avventura. Tra loro, infatti, anche Francesca Lodo, la showgirl che forse non tutti sanno ha un passato condiviso con Ilary Blasi.

Come possiamo vedere nella foto qui sotto, infatti, sappiamo che le due hanno lavorato come Letterine insieme a Passaparola, il celebre programma televisivo condotto da Gerry Scotti nei primi anni 2000. Le colleghe hanno avuto un breve dialogo poco prima che la Lodo si buttasse in acqua dall’elicottero per raggiungere l’isola a nuoto.

Francesca Lodo e Ilary Blasi letterine insieme

Francesca Lodo e Ilary Blasi, infatti, si sono salutate e hanno dichiarato loro stesse di conoscersi da molto tempo. “È passata tanta acqua sotto i ponti“, ha affermato la conduttrice vedendola. Sicuramente nel prossimo futuro avranno tempo per ricordare ancora di più i momenti passati insieme. Noi rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.

Nel frattempo non dimenticate di seguirci per tante altre news su L’Isola dei Famosi e non soltanto.