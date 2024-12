Intervistata dal settimanale Grazia, Ilary Blasi è tornata a parlare di Francesco Totti e non è mancata una frecciatina all’ex marito e all’attuale compagna Noemi Bocchi. Ecco cosa ha detto la conduttrice di Battiti Live.

La frecciatina di Ilary Blasi

Mancano pochi giorni e il 9 gennaio uscirà il nuovo progetto di Ilary Blasi su Netflix. Una serie in cui stavolta non si concentrerà sulla rottura da Francesco Totti, ma cosa è accaduto post separazione. In attesa di questo momento, intanto, la conduttrice ha rilasciato un’intervista alla rivista Grazia.

Ilary Blasi ha raccontato di non essere mai stata gelosa e di aver sposato Francesco, ma anche il capitano della Roma. Ed è proprio qui che è arrivata una frecciatina all’ex marito e alla compagna di quest’ultimo: “L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi…“

In seguito la presentatrice ha fatto sapere come sarebbe la sua vita da madre separata, lei ha detto di aver imparato ad avvisare, per rendere partecipe l’altro, ma di aver fatto da sola, in ogni caso, contando solo sulle sue forza.

“Ho deciso io per i ragazzi. Lui (Totti, ndr) per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto, non ho sentito il peso di una nuova situazione. Insomma, è tutto come prima”, ha detto Ilary Blasi.

A chi vorrebbe invece un ritorno di fiamma con l’ex marito Francesco Totti, la Blasi non sembra avere dubbi: “La trovo tenera come cosa, ma non è possibile. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora”.

Nel suo racconto Ilary Blasi ha anche rivelato che non sarebbero mancati corteggiatori dopo la separazione: “Ma non creda chissà quanti. Ero una donna pericolosa da frequentare. Fotografi e giornali mi aspettavano al varco, quindi non incontravo nessuno”. Com’è finita però lo sappiamo tutti, dato che ora la conduttrice è felicemente impegnata con Bastian Muller, che sarà presente nella serie in uscita a gennaio.

Quello che si chiedono tutti ora è se Francesco Totti risponderà o meno alla frecciatina di Ilary Blasi.