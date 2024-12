Dopo una piccola anteprima, adesso è uscito il trailer ufficiale di “Ilary”, la nuova serie targata Netflix e dedicata a Ilary Blasi dopo il successo di “Unica”. Dalle prime immagini si notato tanti ospiti speciali, tra cui Federica Sciarelli. Vediamo tutti i dettagli.

Federica Sciarelli tra gli ospiti di Ilary, la serie su Ilary Blasi

Circa un mese fa era stato annunciato il ritorno di Ilary Blasi su Netflix dopo il grande successo di “Unica”. La conduttrice lo fa con “Ilary”, una serie dedicata a lei dopo la fine della relazione con Francesco Totti. Come già anticipato, l’ex marito non sarà presente e non sarà proprio menzionato. Così come non saranno presenti i figli perché Totti non ha dato il consenso.

“Ilary” parlerà proprio della Blasi come donna che è ripartita da se stessa trovando anche un nuovo amore. E infatti anche la nascita della relazione con il nuovo compagno sarà al centro della storia. Oltre a questo, scopriremo tutto ciò che la Blasi ha fatto nella sua vita privata , tra viaggi e nuove esperienze.

LEGGI ANCHE: Ad Amici 24 sta nascendo una nuova coppia? Cosa c’è tra Francesca e Nicolò

Netflix oggi ha pubblicato il trailer ufficiale della serie che uscirà il 9 gennaio. Vedendo le prime immagini, quindi, abbiamo notato la presenza di tanti ospiti speciali. Tra questi c’è anche la giornalista Federica Sciarelli, conduttrice del programma Chi l’ha visto?. Proprio questo programma è il preferito della Blasi e la stessa Sciarelli è il suo idolo televisivo. La giornalista avrà un ruolo molto importante per una delle sue nuove scelte di vita di Ilary.

Non mancheranno inoltre altri volti famosissimi della TV, come ad esempio Michelle Hunziker e Nicola Savino, ai quali la Blasi è legatissima da molti anni.

La serie è diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia.