Per la prima volta Bastian Muller ha parlato della sua storia d’amore con Ilary Blasi nella docu-serie della conduttrice, in onda da oggi 9 gennaio su Netflix.

Bastian parla della storia con Ilary Blasi

È uscita oggi dopo tanta attesa la nuova serie di Netflix dedicata a Ilary Blasi, dov’è presente anche Bastian Muller, che per la prima volta ha deciso di lasciare la sue dichiarazioni.

Nei cinque episodi di 30 minuti circa ciascuno, la conduttrice ha raccontato la sua nuova vita dopo la rottura con Francesco Totti. Tra i tanti punti affrontati durante il primo episodio, come detto non manca quello dedicato alla sua nuova vita con Bastian Muller.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi racconta com’è nata la storia con Bastian

È stata la lettura delle carte e una fattucchiera incontrata per strada a rivelare a Ilary Blasi che avrebbe conosciuto un uomo e trovato così l’amore con la A maiuscola. E così è stato quando in aeroporto, di ritorno da New York, ha fatto la conoscenza di Bastian. Dagli sguardi e una chiacchierata fino allo scambio dei social, dove Muller ha capito che Ilary è un volto molto conosciuto in Italia.

Anche Bastian Muller ha avuto modo di raccontare le sue impressioni non appena ha conosciuto per la prima volta Ilary Blasi:

“Il primo incontro è stato bello. L’ho vista, e dopo un po’ sono andato a chiederle come si chiamasse e da dove venisse. Su Instagram ho scoperto che in Italia è piuttosto famosa”.

LEGGI ANCHE: Jessica Morlacchi, il retroscena dopo aver abbandonato il GF

Solo con il tempo infatti pare che Bastian ha capito la sua situazione sentimentale e tutto quello che stava affrontando Ilary Blasi: “Si è inserito lentamente e ha rispettato i tempi. Ha un bellissimo rapporto con i miei figli, anche se Isabel l’ha conquistata con il tempo”, ha raccontato.

Piano piano quindi Bastian ha conquistato non solo il cuore di Ilary Blasi ma anche di tutte le persone che stanno accanto alla conduttrice, dai figli al resto della sua famiglia.