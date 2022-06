1 La gaffe di Ilary Blasi

Ieri sera abbiamo assistito alla finale de L’Isola dei Famosi, dove a essere incoronato come vincitore di questa edizione è stato Nicolas Vaporidis. Il concorrente ha vinto con un margine molto ampio nei confronti dell’avversario Luca Daffrè (QUI TUTTE LE PERCENTUALI). Intanto ad attirare l’attenzione durante la premiazione è stata Ilary Blasi, o meglio alcune sue dichiarazioni a fine puntata, tanto che Alvin è intervenuto per ‘bacchettarla’.

Senza peli sulla lingua e sempre molto diretta nel dar voce ai suoi pensieri, ancora una volta Ilary Blasi non si è risparmiata e ha detto la sua, trovando però in disaccordo il collega e inviato in Honduras che ha cercato così di correre ai ripari dopo la gaffe.

Entrando nel dettaglio della questione la Blasi visto il premio assegnato a Nicolas Vaporidis, non è riuscita proprio a trattenersi e ha espresso il suo punto di vista. Secondo lei, infatti si è trattato del trofeo più brutto realizzato nella storia del programma. Ma leggiamo e ascoltiamo le sue parole nel video sottostante: “Comunque il premio è il più brutto della storia de L’Isola dei Famosi, buonanotte”, ha detto Ilary Blasi per poi lanciare la cartelletta, come d’abitudine e lasciare lo studio. Le parole della conduttrice non sono sfuggite ad Alvin. L’inviato infatti l’ha subito ripresa: “Ma cosa stai dicendo? È un’opera d’arte”.

“il premio è il più brutto della storia dell’isola dei famosi buonanotte” ~ ilary blasi.#isola pic.twitter.com/CVXX0W6TrP — isola out of context (@oocisola) June 27, 2022

Sembrerebbe quindi che il premio della vittoria assegnato a Nicolas Vaporidis non abbia particolarmente colpito Ilary Blasi, ma sia stato apprezzato invece da Alvin. A voi è piaciuto invece?

