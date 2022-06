Isola dei Famosi: vince Nicolas Vaporidis

Questa sera abbiamo assistito finalmente all’incoronazione del vincitore della sedicesima e lunghissima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e l’inviato in Honduras Alvin, volge al termine. E non sono mancate le sorprese. Ma chi ha vinto? A trionfare è stato, come preannunciato Nicolas Vaporidis. Ma vediamo passo passo come si sono classificati.

Prima di arrivare dunque alla conclusione e dirvi appunto che ha vinto Nicolas Vaporidis è giusto fare un piccolo recap, dove potrete leggere anche le varie percentuali di voto. Per prima cosa abbiamo scoperto chi ha vinto il televoto tra Mercedesz e Nick che, esattamente come la settimana precedente, si sono ritrovati di nuovo l’una contro l’altro. Tra loro ad avere la meglio è stata Mercedesz con il 72% di voti, mentre Nick con il 28% è stato costretto a lasciare. Nick così il sesto classificato.

Si è passati poi ad altre sfide per decretare il quinto e quarto classificato. Mercedesz che ha vinto la prima sfida ha deciso di mandare al televoto Luca. Il ragazzo ha così deciso chi portare con sé al televoto e ha scelto Maria Laura, per non aver apprezzato alcuni suoi atteggiamenti. Ad avere la meglio è Luca con il 26%, mentre Maria Laura 74%. Maria Laura quindi è quindi la quinta classificata.

E il quarto classificato? A scontrarsi al televoto è Luca (scelto dalla vincitrice della prova Carmen) contro Mercedesz. Ad avere la meglio è ancora Luca con i 51% contro il 49% di Mercedesz. Così Mercedesz Henger è la quarta classificata.

Infine sono rimasti in gioco a L’Isola dei Famosi solo tre concorrenti, ovvero: Carmen, Nicolas e Luca. A questo punto abbiamo conosciuto chi tra loro si è conteso la finalissima. Dopo un televoto davvero combattuto a passare sono stati Luca Daffrè e Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo ha vinto contro Carmen Di Pietro. Carmen ha totalizzato il 58% dei voti contro i 42% dell’attore. Sfortunatamente quindi Carmen deve accontentarsi di un terzo posto.

Così Luca e Nicolas si sono sfidati nella finalissima e ad avere la meglio è stato Nicolas. Le percentuali sono: Nicolas ha raccolto l‘87% di voti, mentre Luca ha totalizzato il 13%.

Dunque alla fine dei giochi Nicolas Vaporidis è il vincitore di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Siete soddisfatti del risultato e della classifica finale? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news!

Novella 2000 © riproduzione riservata.