Chi è Nicolas Vaporidis? Età, vita privata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Nicolas Vaporidis, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata e alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Nicolas Vaporidis

Nome e Cognome: Nicolas Vaporidis

Data di nascita: 22 dicembre 1981

Luogo di Nascita: Roma

Età: 40 anni

Altezza: 175 cm

Peso: 74 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attore

Fidanzata: Nicolas è single

Figli: Nicolas non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @nicolasvaporidis

Nicolas Vaporidis età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Nicolas Vaporidis, dove è nato e quanti anni ha. L’attore nasce a Roma il 22 dicembre 1981. La sua età è dunque di 40 anni. La sua altezza e il suo peso invece sono pari rispettivamente a 175 cm e 74 kg. Sua madre è romana, mentre suo padre è di nazionalità greca. I suoi genitori però si separano quando lui è ancora piccolo.

Nel 2000 Nicolas consegue la maturità al Liceo Classico Statale “Luciano Manara” di Roma e successivamente si iscrive alla Facoltà di Scienze della comunicazione alla Sapienza. Tuttavia la sua grande passione è la recitazione e per questo motivo decide di trasferirsi a Londra, dove inizia a lavorare come cameriere, seguendo corsi di inglese e frequentando allo stesso tempo i corsi di recitazione presso lo Lee Strasberg Theatre Institute.

Dopo essere tornato in Italia, Nicolas Vaporidis inizia a frequentare per pochi mesi la scuola di recitazione Teatro Azione, e prende parte a diversi spettacoli teatrali.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Nicolas Vaporidis abbia una fidanzata. Tuttavia a oggi l’attore sembrerebbe essere single.

In passato Nicolas ha avuto una storia con la collega Cristiana Capotondi, durata dal 2006 al 2007, e in seguito con Ilaria Spada.

Vaporidis è stato anche sposato. Ma chi è la moglie di Nicolas? Nel 2012 l’attore romano si unisce in matrimonio a Giorgia Surina. Tuttavia due anni più tardi la coppia ha annunciato la separazione. I fan si chiedono anche se Vaporidis abbia dei figli, ma la risposta è negativa. Qualche anno fa Nicolas ha vissuto un momento non semplice, quando è stato colpito dalla calvizia precoce, che gli ha causato la perdita dei capelli.

Scopriamo adesso dove è possibile seguirlo sui social e su Instagram.

Dove seguire Nicolas Vaporidis: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Nicolas Vaporidis sui social, in particolare su Instagram.

L’attore ha un profilo attivo, seguito da diverse migliaia di follower.

Su Instagram Nicolas condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a vedere cosa sappiamo.

Carriera

In molti si chiedono cosa fa oggi Nicolas Vaporodis. Vediamo cosa sappiamo sulla sua carriera. Nel 2002 entra nel cast del film Il ronzio delle mosche. L’anno seguente lo troviamo in 13dici a tavola. Nel 2004 invece gira la miniserie tv A casa di Anna, in onda su Rai 1, e sempre nello stesso anno è protagonista del cortometraggio Corpo immagine, in cui recita completamente nudo.

A seguire, nel 2005, Nicolas gira la serie tv Orgoglio capitolo terzo, mentre nel 2006 appare in un episodio della serie tv di Canale 5, R.I.S. 2 – Delitti imperfetti. La sua carriera prende una svolta quando viene scelto per interpretare il protagonista del film di successo Notte prima degli esami, nel quale recita accanto all’ex fidanzata Cristiana Capotondi.

L’anno seguente Nicolas Vaporidis torna al cinema con i film Notte prima degli esami – Oggi, in cui è protagonista insieme con Carolina Crescentini, e Last Minute Marocco. Nello stesso anno gira Cemento armato e Come tu mi vuoi. Nel 2008 lo vediamo in Questa notte è ancora nostra. Torna poi sul grande schermo nel 2009 con il film Iago, e nello stesso anno interpreta e produce il film di Riccardo Grandi Tutto l’amore del mondo. Nel 2010 è nel cast del film Maschi contro femmine e di Tutto l’amore del Mondo.

Successivamente nel 2012 recita in Ci vediamo a casa. Nel 2013 gira con la regista cilena Alicia Sherson Il futuro, che vince il festival di Rotterdam. Nel 2017 ottiene un ruolo nel film Tutti i soldi del mondo, diretto da Ridley Scott.

Nicolas nel 2022 torna in tv quando entra a far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2022. Prima di scoprire di più sul suo arrivo all’interno del reality, vediamo un elenco dei film di cui è stato protagonista.

Film

Ecco i film in cui abbiamo visto Nicolas Vaporidis:

Il ronzio delle mosche (2002)

13dici a tavola (2004)

Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005)

Notte prima degli esami (2006)

Notte prima degli esami – Oggi (2007)

Last Minute Marocco (2007)

Come tu mi vuoi (2007)

Cemento armato (2007)

Questa notte è ancora nostra (2008)

Iago (2009)

Maschi contro femmine (2010)

Tutto l’amore del mondo (2010)

Femmine contro maschi (2011)

Road to Capri (2011)

Ci vediamo a casa (2012)

Il futuro (2013)

Outing – Fidanzati per sbaglio (2013)

Tutte le strade portano a Roma (2015)

La ragazza dei miei sogni (2017)

Tutti i soldi del mondo (2017)

Anche senza di te (2018)

L’agenzia dei bugiardi (2019)

Vediamo ora cosa sappiamo sul suo arrivo a L’Isola dei Famosi 2022.

Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi 2022

Lunedì 21 marzo su Canale 5 parte L’Isola dei Famosi 2022, condotta da Ilary Blasi. Inviato dall’Honduras della nuova edizione del reality show sarà Alvin, mentre Vladimir Luxuria e Nicola Savino ricoprono i ruoli di opinionisti. A far parte del cast di naufraghi ci sarà anche Nicolas Vaporidis, che torna in tv dopo alcuni anni di assenza dalle scene.

Ma come se la caverà l’attore? In attesa di scoprirlo andiamo a vedere chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Oltre a Nicolas Vaporidis a partecipare a L’Isola dei Famosi 2022 come concorrenti singoli troviamo:

Ilona Staller

Floriana Secondi

Estefania Bernal

Jovana Djordjevic

Roberta Morise

Marco Melandri

Antonio Zequila

Blind

Roger Balduino

Tra le coppie de L’Isola dei Famosi 2022 troviamo:

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro

con il Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo

con il Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo

con il Silvano Michetti e Nick Luciani , i Cugini di Campagna

e , i Clemente Russo con la moglie Laura

con la Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo

Vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Nicolas a L’Isola dei Famosi

Inizia lunedì 21 marzo il percorso di Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi.

1° puntata: nel corso della prima diretta vediamo lo sbarco di Nicolas sull’isola.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.