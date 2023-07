NEWS

Nicolò Figini | 5 Luglio 2023

Ilary Blasi fuori da Mediaset?

In questo ultimo mese si è parlato tanto del futuro lavorativo di Ilary Blasi. La conduttrice ha condotto con successo la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e in un’intervista successiva aveva rivelato di non sapere cosa sarebbe successo prossimamente. Queste le sue parole:

“No, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti”.

Tutto ciò che sapevamo, infatti, erano voci di corridoio che affermavano che L’Isola dei Famosi non sarebbe tornata il prossimo anno e avrebbe lasciato spazio a La Talpa. Questo, si vociferava, a causa dei costi troppo elevati del reality, i quali non sarebbero stati compensati da un ottimo risultato negli ascolti o nell’apprezzamento da parte del pubblico.

Le indiscrezioni, inoltre, che Ilary Blasi avrebbe potuto spostarsi su un’altra emittente. Fino ad oggi questi erano rimasti solamente rumor e non sapevamo che cosa ci fosse di vero.

Ieri sera abbiamo scoperto la verità. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2023/2024 di Mediaset è stato rivelato che Ilary Blasi rimarrà a lavorare per l’emittente. Purtroppo, però, non la rivedremo nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Questo perché è stato riferito che la sua permanenza in video potrebbe slittare di una stagione.

Che cosa accadrà? La cosa certa è che non lascerà Mediaset. Continuate a seguirci, intanto, per non perdervi tante altre news.