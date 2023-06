NEWS

Nicolò Figini | 13 Giugno 2023

Le parole di Ilary Blasi

La corrente edizione de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi si sta avvicinando alla sua conclusione. Al momento non sappiamo ancora quando andrà in onda la semifinale, la quale doveva andare in onda il 12 giugno 2023. Tuttavia, la tragica scomparsa di Silvio Berlusconi ha rivoluzionato l’intera programmazione e per il momento non abbiamo notizie su ciò che si deciderà di fare.

Mentre rimaniamo in attesa di ulteriori notizie, per il momento possiamo riportare una recente intervista che la conduttrice ha rilasciato. Nella chiacchierata le è stato domandato se tornerà per la prossima edizione de L’Isola. La sua risposta a TV Sorrisi e Canzoni è stata la seguente:

“No, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti”.

Per adesso, quindi, risulta troppo presto per pensarci. Dovremo attendere qualche mese. Tutto ciò che sappiamo, infatti, è che ci sono voci di corridoio che affermano che L’Isola dei Famosi non tornerà il prossimo anno e lascerà spazio a La Talpa. Questo, si vocifera, a causa dei costi troppo elevati del reality, i quali non verrebbero compensati da un ottimo risultato negli ascolti o nell’apprezzamento da parte del pubblico.

Le indiscrezioni, inoltre, che Ilary Blasi potrebbe spostarsi su un’altra emittente. Ad oggi questi rimangono solamente rumor e non sappiamo che cosa ci sia di vero. Rimaniamo in attesa di maggiori dettagli e nel caso in cui dovessimo saperne di più non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

