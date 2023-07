NEWS

Nicolò Figini | 5 Luglio 2023

Veronica Gentili a Le Iene

Qualche giorno fa era spuntato un un nuovo rumor sulla conduzione de Le Iene. L’indiscrezione riguardava Belen Rodriguez, la quale si pensava avrebbe potuto presto lasciare il suo posto come conduttrice. E alla fine così è stato. A confermarlo ci ha pensato proprio Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti della stagione televisiva 2023/2024 di Mediaset.

Allo stesso tempo, inoltre, si parlava già anche di una possibile candidata. Si trattava di Veronica Gentili, da diverso tempo al timone di “Controcorrente“. Tuttavia, il programma non ha ottenuto ascolti soddisfacenti in prime time, mantenendo uno share sotto il 4%. Ecco perché non tornerà in autunno e perché la Gentili si pensava sarebbe potuta entrare a far parte della squadra de Le Iene al posto di Belen.

Ebbene, ieri sera alla conferenza stampa è stato annunciato che sarà proprio Veronica Gentili a condurre la trasmissione. Al momento non sappiamo altro. Non sono state date informazioni su chi sarà al suo fianco. Anche Teo Mammucari ha salutato il programma di Italia 1 a qualche tempo e non farà ritorno.

Bisogna, perciò, capire se accanto alla Gentili rivedremo le spalle comiche alle quali il pubblico si è abituato nella passata edizione. Stiamo parlando di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Non appena saremo a conoscenza di informazioni più certe non esiteremo ad aggiornarvi il più in fretta possibile.

Per il momento non ci resta che attendere di scoprire quale sarà la data di messa in onda. Solo a quel punto, forse, riusciremo ad avere informazioni sicure. Non dimenticate, come al solito, di seguirci per non perdervi tante altre news su tutte le trasmissioni Mediaset più importanti.