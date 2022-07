Ilary Blasi, Lenor modifica lo spot dopo la separazione da Francesco Totti

1 Modifica per lo spot Lenor con Ilary Blasi

Ilary Blasi è uno dei personaggi televisivi che, ormai da anni, è amatissima da grandi e piccini. Non solo trasmissioni, ma anche spot pubblicitari la ritraggono protagonista. Tra questi, da un po’ di tempo, c’è il noto marchio Lenor, di cui è volto ufficiale. Qui interpreta il ruolo di una mamma casalinga che sponsorizza l’ammorbidente della nota azienda. Cosa accaduta anche a Francesco Totti, per un altro brand di detersivi.

Nella versione della pubblicità con Ilary Blasi, la vediamo in un momento particolare pronunciare la seguente frase: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”. Questo il video…

Visto quanto accaduto tra la conduttrice e Francesco Totti, pare che Lenor abbia deciso di correre ai ripari e apportare una piccola ma importante modifica. Almeno stando a una segnalazione da parte di qualche utente.

Come raccontato da Very Inutil People, infatti, qualcuno ha fatto sapere al sito di aver visionato con attenzione la pubblicità trasmessa in alcuni canali come DMAX e Focus. In entrambi pare sia stato trasmesso uno spot dove Ilary Blasi pare pronunciare una frase con una modifica. Sembrerebbe, infatti, secondo la segnalazione, che “matrimonio” sia stato sostituito dalla parola “profumo”.

