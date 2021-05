Isola dei Famosi: ecco il look scelto da Ilary Blasi per la quindicesima puntata dei reality show. Ecco cosa sappiamo nel dettaglio

Il look scelto da Ilary Blasi

Su Canale 5 questa sera va in onda la quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Insieme a lei in studio i tre opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e alcuni dei naufraghi eliminati o che hanno dovuto abbandonare anzitempo questa avventura per motivi familiari o di salute.

Anche in questo imperdibile appuntamento non mancano scontri tra i concorrenti e colpi di scena, ma come ogni puntata ad attirare la curiosità dei telespettatori è senza dubbio il look scelto da Ilary Blasi. Che cosa avrà scelto la conduttrice stavolta? In queste settimane la presentatrice ha indossato abiti dei migliori brand internazionali e le sue scelte di stile hanno conquistato tutti.

Per questa sera l’outfit di Ilary, come rivelato dall’esperto di moda Manuel Di Gioia, è composto da top e pantaloni bianchi, firmati entrambi Redemption. Il costo di entrambi è precisamente di 695 Euro e 795 Euro. Mentre le scarpe sono griffate Le Silla e gli orecchini sono firmati Bozart Bijoux. Non conosciamo però il prezzo.

I dettagli sul look di Ilary Blasi

Questa l’immagine della Blasi che mostra il suo look per L’Isola dei Famosi…

Il look di Ilary Blasi

E voi che ne pensate? Vi piace? Continuate a seguirci per tutte le news sul reality e i suoi protagonisti!