Il retroscena di Martina Miliddi

Come sappiamo fin dal primo momento della sua eliminazione da Amici 20, in molti hanno chiesto a Martina Miliddi di parlare della sua storia con Aka7even. Come sappiamo i due proprio all’interno della scuola si sono innamorati, tuttavia tra alti e bassi ad un tratto la relazione è giunta al termine, e quando la ballerina ha lasciato il talent il rapper ha inizialmente avuto una reazione glaciale. Successivamente sui social e nel corso di varie interviste la Miliddi ha parlato più volte di Aka, confermando la fine della storia, ma ammettendo anche di essere rimasta in ottimi rapporti con Luca. Solo qualche giorno fa nel corso di un’ospitata Verissimo la Miliddi aveva affermato:

“È stato importante. Lo porto sempre con me. È una storia un po’ in pausa diciamo. Sono sempre in buoni rapporti con lui, gli auguro davvero qualsiasi cosa di bello possa accadere. Non è stata un’infatuazione, perché ha fatto parte del mio percorso ad Amici. Magari una piccola parte tiene ancora a me come io tengo a lui. Il rapporto si era tanto raffreddato nell’ultimo periodo. Per me è una storia che potrebbe rimanere lì, lui ha sofferto tanto e non era questo che io volevo per lui. Vorrei restasse lì, come un ricordo bello di questo percorso”.

Adesso come se non bastasse Martina Miliddi ha svelato perché è finita la storia con Aka7even, parlando per la prima volta dei motivi che hanno portato alla separazione. Durante un’intervista per Radio Smeraldo così, come riporta Gossipetv, la ballerina ha ammesso:

“La storia si era un po’ interrotta, ognuno stava pensando alla propria strada e al proprio obiettivo. Eravamo davvero concentrati. Diciamo che non eravamo più focalizzati sulla nostra storia ma sul percorso, come era giusto fare. Era già finita prima della mia uscita. Quella storia la porterò sempre con me, Luca mi ha aiutato tantissimo. Però finisce lì”.

Pare dunque che nonostante la fine della storia, Martina Miliddi e Aka7even siano rimasti in buoni rapporti. La ballerina tuttavia ha fatto intendere che non sarà possibile un ritorno di fiamma, e che l’amore tra i due è giunto dunque al termine.

Novella 2000 © riproduzione riservata.