Il vestito di Ilary Blasi conquista il web: ecco chi la veste questa sera

1 L’outfit di Ilary Blasi

Parte la quinta puntata de L’Isola dei famosi 2021, edizione condotta egregiamente da Ilary Blasi che ha come inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino. In studio come opinionisti troviamo Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi.

Nell’attesa di scoprire il nuovo eliminato, come sempre la prima cosa che saltà all’occhio quando inzia la puntata è il look di Ilary Blasi. Si nota ovviamente subito, poiché veste sempre un outfit che la valorizza e la mette in luce. L’abbiamo infatti vista con un abito dorato e anche in rosso. Cosa ha quindi scelto di indossare nella quinta puntata di questa edizione dell’Isola dei famosi? Si tratta di un abito dalle tinte violacee, quasi color vinaccia, con un profondo spacco. Le scarpe invece sono animalier e colorate.

Come riporta Manuel Di Gioia attraverso il suo profilo Twitter, il marchio dell’abito di Ilary Blasi è Lia Stubbla , mentre le scarpe sono Casadei. Sappiamo il prezzo delle scarpe che è di 625,00 euro.

Vi piace questo outfit della conduttrice?

Continuate a seguirci per altre news…