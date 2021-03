Ilary Blasi sceglie l’oro per la terza puntata: ecco il marchio dell’abito

1 L’outfit di Ilary Blasi

Siamo arrivati alla terza puntata dell’Isola dei famosi 2021. E dobbiamo dire che l’avventura sta entrando nel vivo per i naufraghi. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, capace di portare molta spensieratezza al programma sempre con la sua professionalità. Vicino a lei in studio ci sono opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. E oggi finalmente arriva anche Elettra Lamborghini, risultata negativa al tampone del Covid-19. Mentre in Honduras, insieme ai naufraghi, come inviato c’è Massimiliano Rosolino.

Grande curiosità c’è sempre per l’outfit di Ilary Blasi. Per la prima puntata ha indossato un abito firmato dal marchio Lia Stubbla, mentre le scarpe erano griffate Casadei. Nel secondo appuntamento del reality la conduttrice si è presentato con un completo totalmente rosso di Francesco Paolo Salerno, le scarpe invece erano Le Silla.

Per quanto riguarda invece questa terza puntata dell’Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi ha scelto un abito color oro lunghissimo e drappeggiato sul punto vita lasciando scoperte alcune parti. Come riporta Manuel Di Gioia attraverso il suo profilo Twitter, il marchio dell’abito è Lia Stubbla, mentre le scarpe sono Le Silla. Conosciamo il prezzo delle scarpe che è di 600 euro.

Vi piace questo outfit della conduttrice?

Continuate a seguirci per altre news sul reality show…