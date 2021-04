Look total black per Ilary Blasi

Stasera va in onda l’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Il famoso adventure show, giunto alla sua quindicesima edizione, va in onda su Canale 5 e vede al timone di conduzione Ilary Blasi. La presentatrice in queste settimane ci ha deliziati con outfit sempre alla moda e molto ricercati, esattamente come accaduto per gli Elettra Lamborghini (qui le curiosità del suo look) o Tommaso Zorzi.

Dopo il lungo scelto per l’appuntamento di lunedì, Ilary Blasi questa sera ha sfoggiato un look total black davvero molto molto elegante. Abito e scarpe di brand che le abbiamo già visto indossare durante questi appuntamenti.

Infatti, esattamente come accaduto per la settima puntata, anche nel corso di questa serata, Ilary ha optato per il marchio Judy Zhang per quel che riguarda l’elegantissimo abito nero. Purtroppo di esso al momento non conosciamo il prezzo come abbiamo visto in altre occasioni. Diverso discorso, invece, per le scarpe, anch’esse nere, griffate Casadei, dal costo di 750 Euro circa.

A darci tutte le informazioni su vestito e scarpe della Blasi, come potete vedere qui sotto, è l’esperto di moda Manuel Di Gioia. Ecco quanto riportato di seguito.

Vestito e scarpe di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi

Che ne dite dell’outfit di Ilary Blasi? Continuate a seguirci per tutte le news su L’Isola dei Famosi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.