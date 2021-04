1 L’outfit di Tommaso Zorzi

Su Canale 5 va in onda l’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi, e come al solito non mancano grandi emozioni. Come sempre alla conduzione del reality c’è Ilary Blasi, che viene affiancata anche stasera da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e da Elettra Lamborghini, nelle vesti di opinionisti ufficiali. Anche stavolta, così come accaduto la scorsa settimana, la puntata viene trasmessa in differita, essendo stata registrata alcune ore fa per evitare uno scontro diretto con Supervivientes, format spagnolo dell’isola, che si svolge proprio negli stessi luoghi del reality italiano.

Nel mentre come sempre il web si focalizza sugli outfit della conduttrice e dei suoi opinionisti. Sui social infatti gli utenti si chiedono cosa indossano in particolare Ilary, Tommaso ed Elettra. Mentre abbiamo già scoperto quello che c’è da sapere sul look della Lamborghini, vediamo ora cosa è emerso sull’outfit del vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Ad attirare l’attenzione del pubblico, e non solo, è stata infatti la camicia di Tommaso Zorzi. Ma quanto costa e di quale brand è l’indumento? Si tratta di un capo firmato da Bonsai, il cui costo è di 159,00€.

Anche stasera dunque Tommaso con il suo look e con la sua camicia ha conquistato i telespettatori da casa e gli utenti sul web. Come ci stupirà Zorzi per le prossime puntate de L’Isola dei Famosi? Non resta che attendere per scoprirlo.