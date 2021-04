Il look di Elettra Lamborghini

Siamo giunti all’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi, trasmissione condotta da Ilary Blasi con il supporto dall’Honduras di Massimiliano Rosolino. Come ogni edizione presenti anche gli opinionisti, quali Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Come ogni settimana ad incuriosire il pubblico da casa non solo solo le dinamiche tra i naufraghi, ma anche gli outfit scelti dai presenti in studio. In questo articolo ci concentreremo sull’abito e le scarpe scelti da Elettra Lamborghini per questo nuovo appuntamento.

Se nelle scorse puntate abbiamo visto Elettra Lamborghini indossare brand del calibro di Yves Saint Laurent e Givenchy, per questa sera, invece, la cantante ha optato per un vestito bianco firmato da Pierre Balmain, dal costo complessivo di 1,290 Euro. Il bellissimo abito corto (come vedete in foto arriva fin sopra il ginocchio) dispone di maniche lunghe, scollo tondo a coste, orlo dritto e chiusura con zip sul retro.

Ma non è finita, perché siamo in grado di fornirvi anche dei dettagli per quel che riguarda i sandali scelti da Elettra Lamborghini. Sono griffati Primadonna Collection e hanno un costo di 59,99 Euro totali. Dal sito del marchio ecco alcune curiosità sulle calzature disponibili in due colori: “I sandali più iconici di collezione: sottile tacco alto, design minimal e un cinturino, avvolto alla caviglia, che assicura stabilità e comfort a ogni passo. Ideali per valorizzare i tuoi look più sensuali, sono un valido passepartout anche per i tuoi outfit più eleganti, per slanciare la silhouette, con stile!”, si apprende.

Ecco la foto del vestito e delle scarpe della Lamborghini…

Il look di Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi

Ancora una volta Elettra ha sorpreso tutti con un look sofisticato e sempre alla moda.

