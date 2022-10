1 Interviene l’investigatore privato assunto da Ilary Blasi

In questi mesi si è fatto un gran parlare di Ilary Blasi e Totti e nel corso del tempo numerose sono state le indiscrezioni emerse. Come sappiamo abbiamo anche appreso che la conduttrice ha assunto un investigatore privato per spiare l’ex Capitano della Roma, e per avere conferma dei suoi tradimenti. Adesso a parlare è stato proprio Ezio Denti, il noto investigatore che è stato assunto da Ilary. Il detective, che anni fa fu ingaggiato anche da Alena Seredova, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo, durante la quale ha svelato cosa è accaduto, quanto è stato pagato dalla Blasi e come ha scoperto Totti.

Stando a quanto si legge, pare che Ilary avrebbe pagato 75 mila euro per assoldare l’investigatore, che avrebbe pedinato Francesco per più di tre mesi (dal 22 aprile fino a fine luglio). La parcella comprendeva l’uso «di una strumentazione sofisticata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro». Sempre stando a quanto dichiara Denti, il primo incontro con la presentatrice si sarebbe svolto in un noto hotel di Roma. Ma non solo.

Sembrerebbe infatti che uno dei messaggi che Totti avrebbe trovato sul cellulare di Ilary Blasi (sul quale pare si legga: “Sono arrivato, ti aspetto in hotel”) fosse proprio dell’investigatore privato, e non di un presunto amante, come invece si sospettava. Il detective inoltre fa sapere di non aver usato cimici, ma di aver piazzato un Gps sull’auto del campione giallorosso. Denti ha anche espresso il suo pensiero sulla vicenda, affermando: «Nel caso di Totti mi sento di dire che è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un’altra relazione perché sentiva che con Ilary ormai si era rotto qualcosa».

In queste ore nel mentre è emerso un altro retroscena sulla celebre coppia. Secondo i pettegolezzi infatti Francesco pare abbia sottratto alla sua ex moglie anche ben 100 paia di scarpe. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.