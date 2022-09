1 Il retroscena su Ilary Blasi

Pochi giorni fa Francesco Totti ha rilasciato un’intervista bomba a Il Corriere della Sera, durante la quale ha svelato la sua verità, rompendo per la prima volta il silenzio dopo mesi di gossip. L’ex Capitano della Roma ha così raccontato i dettagli sulla crisi con Ilary Blasi, per poi parlare della sua relazione con Noemi Bocchi. Ma non solo. Totti ha anche fatto una grave accusa alla sua ex moglie. Stando alle sue parole infatti la conduttrice gli avrebbe portato via una collezione di orologi di grande valore (si parla di quasi 200 mila euro). Queste le dichiarazioni di Francesco:

“Ilary con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto. Che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio. Ma non c’è stato verso. E non è finita. Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse”.

Adesso a svelare un retroscena inedito ci ha pensato il settimanale Chi. Secondo la rivista Ilary Blasi avrebbe portato via gli orologi di Totti per un motivo ben preciso. Sarebbe stata infatti proprio la conduttrice a regalare a Francesco i Rolex, e dunque per pura rabbia o per un semplice dispetto, essendo ferita da quanto accaduto, avrebbe deciso di riprenderseli.

Si tratta naturalmente solo di congetture. Attualmente infatti la Blasi non ha replicato alle parole del suo ex marito, e ha preferito rimanere in silenzio. In queste ore intanto a fare un durissimo attacco a Ilary e a Totti è stato Fabrizio Corona. Rivediamo cosa è accaduto.