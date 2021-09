1 Parla Ilary Blasi

Sono innumerevoli anni ormai che Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare la moglie di Francesco Totti ha conquistato il cuore del pubblico e solo da qualche giorno ha debuttato su Canale 5 col suo nuovo programma, Star in the Star. Tuttavia sembrerebbe che da qualche tempo Ilary stia pensando al futuro, e tra i suoi piani ci sarebbe anche quello di lasciare la tv una volta per tutte! La notizia giunge naturalmente come un fulmine a ciel sereno, e la stessa Blasi, nel corso di un’intervista per il nuovo numero del settimanale Chi, ha spiegato le motivazioni di questa sua decisione. Ecco le sue parole, riportate gentilmente da Gossipetv:

“Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni. È negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”.

Come se non bastasse Ilary Blasi ha anche ammesso di non riuscire più a fare le ore piccole, ragion per cui non ama le prime serate. Ecco cosa racconta la conduttrice:

“Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina”.

Che dunque tra qualche anno Ilary Blasi possa lasciare ufficialmente la tv? Nel mentre però, come lei stessa ha affermato, la conduttrice vuole togliersi ancora qualche piccola soddisfazione, e come ha raccontato qualche mese fa, pare che tra i suo piani ci sia la voglia di tornare al Festival di Sanremo! Andiamo a rileggere le sue dichiarazioni in merito.