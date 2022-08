Ilary Blasi pronta a raccontare la sua verità a Verissimo? Lei sarebbe “dubbiosa”

I dubbi di Ilary Blasi

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto discutere il web per tutta l’estate e senza dubbio anche nei mesi a venire i due saranno al centro dell’attenzione mediatica. In queste settimane numerosi sono stati i retroscena emersi sulla conduttrice e sull’ex Capitano della Roma, che nel mentre pare si sia rifatto una vita. Fino a questo momento però, nonostante i gossip sul loro conto, i diretti interessati non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla situazione. Ciò nonostante da tempo si mormora che a settembre proprio Ilary possa rilasciare un’intervista bomba alla sua cara amica Silvia Toffanin a Verissimo, durante la quale dovrebbe raccontare la sua verità.

In queste ore però è emerso un nuovo retroscena, che sta già facendo discutere. Secondo quanto scrive Alberto Dandolo per Oggi infatti sembrerebbe che Ilary Blasi abbia numerosi dubbi in merito alla realizzazione di questa intervista. Tuttavia sembrerebbe che le persone vicine alla conduttrice stiano cercando di convincerla in tutti modi ad accettare l’invito della Toffanin. Questo quanto si legge sulla rivista e quanto riporta anche blogtivvù:

“È assai dubbiosa se accettare o meno l’invito della sua amica Silvia Toffanin a rivelare tutta la sua verità in esclusiva a Verissimo. Le persone più vicine alla Blasi, a partire dalla sua agente, stanno spingendo affinché si concretizzi l’ospitata Tv”.

Poche ore fa intanto a intervenire è stato anche Alfonso Signorini, che sul suo settimanale Chi ha raccontato l’attuale stato d’animo di Ilary Blasi. Queste le parole del presentatore del GF Vip:

“Penso alle riflessioni sulla ricchezza del passato e sulla povertà del presente fatte a casa mia a Cortina con l’arguta amica Irene Ghergo. Ma anche alle risate fatte sempre a casa mia con Ilary Blasi, che ho trovato più inca***ta che triste per le sue ben note vicende sentimentali […]”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.