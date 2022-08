Signorini su Ilary Blasi

Dopo la separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi ha cominciato a girare vari luoghi in Italia e anche all’estero. Prima è stata al mare a Sabaudia per poi passare a un safari in Africa. In seguito è tornata nel suo Paese natale per recarsi in montagna. Proprio qui ha incontrato Alfonso Signorini. I due hanno parlato, come rivelato qualche tempo fa dal direttore di Chi stesso:

“Sì, l’ho incontrata. Ha pubblicato molte foto dal lago di Braies ed è a Cortina. L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai Ilary ha scelto la montagna, quest’anno? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile.

La montagna riempie di energie, è una ricarica per corpo e spirito. La pandemia ha fatto aumentare il numero di persone che hanno scelto la montagna, invece del mare. Di certo, coccola. La montagna ti abbraccia, ti fa sentire un po’ più protetto. E questo, anche psicologicamente, è impattante. Favorisce il pensiero e, se non la meditazione, sicuramente la contemplazione“.

Questa settimana, però, Signorini è tornato a parlare di Ilary Blasi nella sua rubrica “A tu per tu” e ha svelato un dettaglio inedito in merito allo stato d’animo della conduttrice. Raccontando della sua estate, passata insieme a vari amici, ha affermato come riporta anche Biccy:

Penso anche alle riflessioni sulla ricchezza del passato e sulla povertà del presente fatte a casa mia a Cortina con l’arguta amica Irene Ghergo. Ma anche alle risate fatte sempre a casa mia con Ilary Blasi, che ho trovato più inca***ta che triste per le sue ben note vicende sentimentali […]

Al momento Ilary non ha ancora parlato pubblicamente della separazione con Totti. Un’indiscrezione sostiene che potrebbe farlo a Verissimo davanti alla sua amica Silvia Toffanin. Seguiteci per tante altre news.

